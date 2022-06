Eto'o, condemnat a gairebé dos anys de presó per frau fiscal quan jugava al Barça

ha estat condemnat a-malgrat que no hi haurà d'entrar- per haver comès frau fiscal mentre era jugador del. El jutjat penal número 11 deha condemnat al camerunès i al seu exrepresentantper quatre delictes contra la Hisenda Pública comesos entre els anys 2006 i 2009.L'exjugador blaugrana ha admès el delicte, del qual en culpabilitza el seu agent de llavors, i tornarà elsobtinguts de forma fraudulenta. En un inici, lademanava deu anys de presó però l'ha rebaixat a aquests gairebé dos anys després que el futbolista admetés el delicte i ja hagi abonat part de la quantitat defraudada i de les multes imposades.En concret, el frau s'eleva fins als. El mateix jugador ha reconegut que no va declarar en aquests tres anys els ingressos provinents de la cessió dels seus drets d'imatges ai al Barça. Eto'o ha explicat que llavors era un "nen", i que tot el que tenia a veure amb l'aspecte econòmic era gestionat pel seu pare.

