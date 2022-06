El futbol femení del Baix Camp dribla tots els contraris

El Baix Camp: planter d'equips amb projecció

La migcampista de la FFBR, Natàlia Álvarez, en un partit contra el Nàstic Foto: Xavi Guix

"L'afició és una de les coses que més m'han impactat"

La Unió Cambrils Tecnol: a l'espera de l'ascens

La jugadora de la Unió Cambrils Tecnol, Nadine Pérez. Foto: Marc Libiano

Primers equips que facin de mirall a les joves

"El Riudoms va apostar pel futbol femení abans que la resta"

La jugadora del Club Deportiu Riudoms, Júlia Vernet. Foto: Cedida

L'afició, en vies de desenvolupament

Si hi ha un fenomen que està arrasant i que està transformant el món de l'esport és elNo és cap novetat que el futbol és i ha estat un dels pilars de l'entreteniment, l'esport i la societat durant les últimes dècades, però només ho ha estat, tradicionalment, quan ha estat jugat per homes. Aquesta temporada, per primera vegada, el FC Barcelona capitanejat per Alexia Putellas ha omplert el Camp Nou, batent un rècord mundial, i ha posicionat les competicions femenines al mateix pla.Un fenomen que, a poc a poc i en petita escala, també s'ha transmès al futbol delEn només dos anys, diversos equips de la comarca s'han anat enfortint dins les competicions i fent-se visibles en un terreny en què la demarcació de Tarragona no destacava.Aquesta temporada, trobem la, que ha creat l'equip amateur i ha conquerit la Primera Divisió catalana; el, que s'hi ha mantingut i és el club amb més equips i categories femenines del territori; i el, que juga a Primera nacional. Tres exemples de treball i reivindicació que han demostrat que cal apostar per l'esport femení i igualar les condicions en els equips.Començant per la capital del Baix Camp trobem la iniciativa més nova: la creació de l'equip femení amateur de la Fundació Futbol Base Reus. Amb un any de vida,, un dels representants de la fundació, assegura que "crearera un deute per donar continuïtat a les nostres jugadores i que es quedessin al club". Amb algunes que ja havien lluït el roig-i-negre i també algun fitxatge nou, es va tirar endavant el projecte que ha encès la guspira del futbol femení a Reus.Competint a Segona Divisió Catalana, la FFBR va situar-se entre les capdavanteres i va consolidaramb un derbi contra el Nàstic de Tarragona (5-0), que es va emetre a la televisió. Guix assegura que "hi havia gairebé 1.000 persones a l'estadi" i, una de les capitanes de l'equip, explica que el fet de transmetre'l en directe "fa uns anys era impensable".I és queha estat una sorpresa per a les jugadores reusenques: "L'afició és una de les coses que més m'han impactat: fa sis o set anys, veies les grades només amb familiars i ara es comença a notar el suport d'aficionats que gaudeixen amb el futbol, sigui masculí o femení", explica Álvarez. La migcampista va començar en aquest esport amb 13 anys, al Reus, i després al Sant Gabriel, però explica que "quan era al juvenil B, hi va haver el juvenil A, però no tenia quasi suport, era un grup de noies jugant a allò que els agradava".Ara, Álvarez, amb un equip que compta ambassegura que "he notat el canvi, sobretot pel fet d'haver passat un temps sense jugar, que em fa valorar l'evolució".Però la trajectòria ascendent de la Fundació Futbol Base Reus no ha fet més que començar i Xavier Guix apunta alt: "La idea, en cinc anys, és superar la categoria nacional i assolir Reto Iberdrola, continuar treballant de manera humil, però amb els objectius màxims".Objectius ambiciosos com els de la Unió Cambrils Futbol, que amb la coordinació d'Ariadna Cuadrado i Iván León fa dos anys, va comptar amb la creació deSegons León, "vam pensar que era un èxit, però aquest any hem aconseguit confeccionar vuit equips amb la idea que les jugadores comencin al prebenjamí i arribin al més alt". D'aquests equips, han aconseguit que tres se situïn a Primera Divisió i l'entrenador ho atribueix al fet que "treballar amb un futbol base i sense pressió ha fet que les jugadores aprenguin sense por a equivocar-se".De fet, aquesta és la sensació que ha tingut una de les jugadores del primer equip,que s'ha incorporat al club aquesta temporada. "Vaig triar el Cambrils perquè sabia que hi havia un bon equip i que l'objectiu era mantenir-se a Primera Divisió, un nivell d'exigència que m'anava bé", explica. No obstant, un vestuari jove i cohesionat va fer que a mitja temporada veiessin opcions de l'ascens i canviessin l'objectiu, quedant en una molt bona segona posició.Ara, a l'espera que laes pronunciï, encara no saben si pugen a Preferent o si es mantenen a Primera, però tenen clar que continuaran amb propòsits ambiciosos.Un dels punts forts de l'equip cambrilenc és que compta ambi algunes jugadores del juvenil, que també ha assolit l'ascens. Pérez considera que "és millor tenir planter propi que primer equip, perquè són generacions que creixen juntes i arriben a categories superiors com a grup". Aquesta és la idea del projecte de Cuadrado i León, que exposa que "una de les principals idees era crear un sentiment de pertinença al club i fer que les jugadores petites es vegin reflectides en les grans".I és que fins fa dos anys, l'únic club que oferia la possibilitat de jugar en categories amateur i Primera nacional era el Club Deportiu Riudoms, que és l'equip de la demarcació de Tarragona que es troba en una categoria més alta. L'entrenador,explica que, tot i portar tres temporades a Nacional, "ens hem tornat a superar pel que fa al nivell del joc, de punts i de la classificació".L'objectiu establert és continuar superant-se, tot i tenir altres clubs del territori seguint-los les passes. Lluny de veure-ho com una amenaça, Lucha assegura que al Baix Camp "s'està fent un salt de qualitat i de quantitat" i que "és una etapa molt il·lusionant i positiva, hi ha molt de talent i nivell a Tarragona i ara".Una de les jugadores del Riudoms,per exemple, va aconseguir fer-ho en un moment en què no era comú quedar-se. Va començar "com tothom, al pati de l'escola" i es va apuntar al Cambrils Unió, on va jugar deu anys, fins que es va passar a la Fundació Futbol Base Reus a la categoria juvenil. Finalment, va entrar al Riudoms a Primera nacional quan la resta de clubs no tenien equips en categories altes."El Riudoms va apostar per aquest projecte abans que la resta i això ha permès que ara tingui un cert avantatge: va apostar fort pel futbol femení, per cuidar la base i crear unamb gent de fora i de la casa", explica Vernet. Una línia que, ara, ja segueixen també altres equips i que la jugadora considera que "va bé perquè la competència et fa millorar i no conformar-te".El que assenyala com una tasca pendent, en canvi, és. Així com Álvarez destaca que es veuen graderies més plenes i una afició més àmplia, Vernet afirma que als partits costa veure-hi aquest suport. "És veritat que un partit al Camp Nou s'omple, però la gent no va a veure el partit que té al costat de casa, encara falta aquest suport", lamenta.L'entrenador, Lucha, comparteix opinió: "A poc a poc es comença a veure més afluència, però ens agradaria que hi hagués suport cada setmana, no és el mateix jugar enque en un camp entregat".I és que és clar que en el futbol femení encara hi ha moltes qüestions per consolidar, ja sigui la resposta del públic, l'aposta per part dels clubs o les opcions que s'ofereixen a les jugadores. Però això no treu valor al fet que hi està havent un creixement en el futbol femení, concretament al Baix Camp, i que cal reivindicar l'esport de proximitat i en

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor