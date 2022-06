Mor als 63 anys el periodista Josep Maria Perelló

El periodista lleidatàha mort aquest diumenge als 63 anys. Nascut a, va començar la seva trajectòria professional a, on en va ser un dels responsables esportius i es va fer conegut per les narracions del, club que aleshores va jugar a ladel futbol espanyol.Posteriorment, es va incorporar a, on hi va treballar durant trenta anys fent també tasques en temes esportius. La seva feina amb la ràdio s’havia reduït en els darrers anys a causa de laque patia.

