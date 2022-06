Tragèdia d'una producció vinculada amb. Dos actors de la sèrie, que s'estava enregistrant per a ser emesa a la plataforma, van morir aquest cap de setmana en un accident durant una gravació.-actor i productor- i-actor i músic- van perdre la vida després que el vehicle en el qual viatjaven amb altres membres de l’equip, una camioneta, bolqués.A més, dos actors i quatre membres de l'equip han estat ferits, però tots ells es troben estables. La productora ha aturat la gravació de la sèrie i, arran dels fets, diferents veus de la indústria cinematogràfica han criticat Netflix després de la tragèdia, assegurantquela companyia tracta sempre d'i per a això contracten. El sindicat d'actors dels Estats Units ha demanat que s'obri una investigació per esclarir els fets.La producció que Netflix estava gravant narra la vida d'“un nen de 12 anys que descobreix que és Jesucrist i que ha tornat a la Terra per a salvar a la humanitat”. Està basada en elsdei s'emmarca dins de lesi lesde. Netflix encara no s'ha pronunciat sobre l'accident mortal.

