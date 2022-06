El relator especial de l'ONU pel dret de reunió veu «rellevant» el «Catalangate»

El president d'Òmnium Cultural,, ha comparegut aquest dilluns al consell de drets humans de l'per denunciar la complicitat de l'estat espanyol amb l'espionatge il·legal a l'independentisme. "L'Estat va utilitzarper atacar el cor de la democràcia, la societat civil i l'oposició política. Això suposa una clara vulneració de drets fonamentals".El relatorha considerat "rellevant" el Catalangate i ha demanat al consell de drets humans de l'ONU prendre una "" perquè els estats prohibeixin l'ús de Pegasus, una eina que "vulnera la privadesa i posa en perill la ciutadania".Antich ha demanat la intervenció de l'ONU perquè hi hagi una investigació "immediata i eficaç" que pugui identificar i sancionar els responsables del. Per això, ha exigit una investigació "independent, imparcial, ràpida, efectiva i pública". L'espionatge, ha dit, no és legítim, ni proporcionat, ni necessari, i suposa una clara vulneració de drets.El president d'Òmnium ha assegurat que l'Estat està incomplint amb la responsabilitat d'investigar els fets. Per ara, lespresentades a Catalunya estan bloquejades i a nivell polític no hi ha hagut cap interès en arribar fins al fons de la qüestió. Des d'Òmnium han insistit que la repressió contra l'independentisme persisteix, ara en forma d'espionatge il·legal.Al maig, Òmnium va portar el Catalangate a l'ONU i va demanar a l'alta comissionada pels Drets Humans,, que fes pressió perquè l'Estat complís amb les seves obligacions internacionals.

