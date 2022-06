El Govern es planteja restriccions per Sant Joan per evitar incendis

Mesures per evitarper. El conseller d', ha explicat que si es decideixen noves mesures per la festivitat no seran generalitzades sinó per, segons la situació i la previsió meteorològica de cada zona. En declaracions a RAC1, ha explicat que Catalunya ha patit una mitjana dedes de dimecres.A hores d'ara el que més preocupa és el d'Artesa de Segre però el conseller espera, "amb cautela", que es pugui estabilitzar aquest dilluns. Per la seva banda, el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments,, ha reconegut a RAC1 que els Bombers han estat "molt tensionats" aquests dies i han viscut moments deElena ha recordat que cada any hi ha restriccions per Sant Joan, com la prohibició de llençara menys de 500 metres de qualsevol punt de. Ha insistit que més enllà d'això, les mesures concretes que es puguin prendre atenent a la situació deactual s'anunciaran entre dimarts i dimecres. Ha afegit però que serà clau la previsió meteorològica i ha defensat que "no es poden fer mesures de caràcter general perquè la realitat és molt diferent".Tampoc és partidari de mesures generalitzades Delort, qui ha assegurat en una intervenció a Catalunya Ràdio que si s'han de fer"han de ser en llocs molt concrets". Ha afegit que les previsions indiquenper als propers dies i ha confiat que això ajudarà a reduir la situació de risc.Sobre els incendis actuals, ha afirmat que la situació és "molt millor" que la del cap de setmana i ha apuntat que l'objectiu principal d'aquest dilluns és donar perel foc d'Artesa de Segre. Ha reconegut que això està costant d'aconseguir perquè hi ha hagut una simultaneïtat d'incendis que ha fet impossible atacar amb mésel d'Artesa. "Hi haguérem pogut abocar tota l'però n'hem tingut molts", ha manifestat. En aquest sentit, ha dit que s'han viscut moments de "molta tensió".

