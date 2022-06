Atraquen un futbolista català en ple carrer i li roben un rellotge de 30.000 euros

Ensurt molt gran el que s'ha endut un futbolista català en ple carrer de. El terrassencva patir un atracament en sortir d'una perruqueria de la Ciutat de Turia, lloc on es troba de vacances. Tal com ha informat el diari Las Provincias, a l'actual jugador delli van sostreure un rellotge de luxe, de la marca Rolex, valorat en 30.000 euros.Olmo va sortirdels fets però el seu germà, que també sortia de la, va resultaren intentar impedir que els lladres escapessin en cotxe amb el botí. Ha hagut de rebrecom a conseqüència, però no s'ha especificat quina és la gravetat de les ferides.Segons explica el mateix mitjà del, el germà d'Olmo s'hauria agafat alper intentar retenir els lladres. Tot plegat va ocórrer el passat divendres i els fets ja han estatdavant la policia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor