Només un any de sanció pel policia ultra condemnat per agredir el fotoperiodista Jordi Borràs

Ja hi ha resolució de l’expedient sancionador pel polica franquista que em va agredir. Cap sorpresa, càstig és mínim: Sanción de un año al policía que agredió a un fotoperiodista al grito de “viva Franco” https://t.co/COP1aPkT4f — Jordi Borràs (@jordiborras) June 20, 2022

Ja hi ha resolució a l'agressió que va patir el fotoperiodistad'un: només un any de sanció per propinar-li diversos cops de puny al crit de. Borràs ha dit, a través de Twitter, que la resolució de l'expedient no és "cap sorpresa" i ha qualificat el seu agressor de "franquista". La Policia ha imposat 365 dies de suspensió de feina i sou a l'agent per una falta "molt greu" segons el reglament intern del cos. Malgrat tot, la sanció ha estat a la baixa, ja que li podrien haver caigut fins a sis anys.El 16 de juliol de 2018, el fotoperiodista tornava de cobrir un acte al centre de Barcelona quan en un carrer limítrof a la comissaria de Via Laietana el policia el va reconèixer. Quan es van creuar, el policia, que anava de paisà, “el va mirar de manera incisiva, el va increpar al crit de 'viva Espanya' i 'viva Franco' i li va propinar diversos”, ha conclòs la sentència. Amb Borràs a terra, que, el policia va continuar donant-li "nous cops al cap". En aquest moment, un grup de persones que passejaven pel carrer van intentar retenir l'agent fins a l'arribada dels Mossos. Per a fugir del lloc, l'agent va mostrar la seva placa de Policia Nacional “encara que no estava en l'exercici de les seves funcions”, destaca la sentència. Diversos testimonis van perseguir l'agent, que va acabar refugiant-se en un pàrquing.El mes de gener passat, l'agent jacap al fotoperiodista, especialitzat en moviments d'extrema dreta i que ha rebut amenaces de líders neonazis. La defensa de l'agent i les acusacions van acordar una condemna d'un any de presó per un delicte de lesions amb l'agreujant de discriminació per motius ideològics. Com és un pacte entre les parts, la sentència ja és ferma. No obstant això,, sempre que no delinqueixi en dos anys, no s'acosti a Borràs en quatre anys i realitzi dos cursos en drets humans i prevenció de delictes violents. A banda, el policia també ha hagut d'indemnitzar amb 7.470 euros a Borràs per les lesions i l'estrès posttraumàtic que li van provocar els fets.Segons el reglament de la Policia Nacional, les sancions per aquesta mena d'infraccions molt greus es poden castigar amb la separació del servei, la suspensió de funcions des de tres mesos i un dia fins a un màxim de sis anys o el trasllat forçós. En declaracions a Eldiario.es, Borràs ha lamentat que “i expulsar del cos a un agent que hauria de ser una vergonya per al cos: un inspector que fora de servei es dedica a agredir a periodistes per motius ideològics i amb expressions franquistes. És greu i preocupant que s'imposin sancions tan baixes per comportaments tan greus”, ha afirmat.El fotoperiodista també ha recordat que durant els quatre anys que va durar el procediment judicial l'agent no va ser suspès cautelarment i que ell també va quedar imputat tot aquest temps perquè l'inspector el va denunciar, encara que finalment va retirar la denúncia en reconèixer que Borràs va ser la víctima i no l'agressor.

