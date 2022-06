El PP ja veu la «majoria històrica» a Andalusia com el preludi del «fracàs» de Sánchez

Elha començat a vincular el triomf de Juanma Moreno a Andalusia amb el que pot passar a laquan arribin les. La secretària general dels populars,, ha afirmat que la "" del partit en els comicis andalusos pronostica la caiguda del PSOE en el nou cicle electoral que vol liderar, perquè és el "" deGamarra ha insistit que el resultat hauria de dur el president del govern espanyol a fer "una" perquè el seu "model de govern" està "cada dia". "El PP ha dit als espanyols que estem més preparats que mai", ha reblat la veu dels populars al Congrés en referència a les aspiracions electorals del seu partit.La mà dreta de Feijóo ha assegurat que la victòria del PP a-Moreno podrà governar sense Vox després d’obtenir majoria absoluta amb 57 escons- és una mostra que la ciutadania no vol governs "", com la coalició del govern entre el, sinó que calen "governs estables amb majories suficients”. Per a la secretària general del PP, el que ha triomfat a Andalusia és "una manera diferent de fer política", així com el "rigor, la bona gestió i la moderació" que ha dit que encarna el partit liderat per Feijóo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor