Els Bombers estabilitzen el foc de Peramola i continuen lluitant a Artesa de Segre

i aquesta setmana el(Meteocat) preveu que baixin les temperatures i apareguin tempestes en alguns indrets del país. Amb aquest escenari, elsde la Generalitat tenen esperances en poder estabilitzar, controlar o extingir alguns dels focs que cremen el territori. A hores d'ara,(Artesa de Segre). Aquest matí han aconseguit(Alt Urgell).Aquesta nit, al foc d'Artesa de Segre hi han actuat 52 dotacions i al de Peramola, 42. A primera hora del matí és previst que comencin a incorporar-s’hi diversos mitjans aeris.Durant tot el diumenge, els Bombers han hagut de fer front a diversesdins el perímetre afectat per les flames a Baldomar i s'ha reforçat la presència al flanc esquerre, que és el que cremava obertament. Segons les darreres dades dels Agents Rurals, l’incendi ha cremat 2702,67 hectàrees. La cua de l'incendi ha estat aturada i ara en què es treballa és en el flanc oest, el que més preocupa. La bona notícia és que a Os de Balaguer s'ha aixecat el confinament i el veïnatge podrà retornar a casa seva, d'on va marxar el primer dia en què van sorgir les flames, dimecres.L'incendi forestal que va començar aquest diumenge al migdia a Peramola ja ha estat estabilitzat. En total,de massa forestal, segons les dades provisionals dels Agents Rurals. La zona afectada és molt abrupta, des d'un començament, els Bombers es van centrar a atacar-lo dalt d’una cinglera per evitar que s’obrissin els flancs, especialment el dret, que dona a la vall del Segre. La(EIN) Serra d’Aubenç i Roc de Gogul. A hores d'ara, els serveis d'emergència continuen remullant la zona.que treballava en un camp. Ho ha dit el cap dels Agents Rurals a Lleida,, que ha lamentat que l'agricultor fes aquestes tasques en les hores de màxima insolació. Tot i que el pagès complia la normativa d'equip d'extinció, Ricou creu que "no era el dia per recol·lectar a aquestes hores". No obstant això, ha elogiat la pagesia en general, però li ha demanat que faci aquestes feines a primera hora del matí o última hora de la tarda.Aquest matí, els Bombers també ha pogut donar per controlades les flames a Olivella (Garraf) i en aquests moments, remullen la zona 24 dotacions terrestres del cos. Per la resta, ja no hi haLa baixada de les temperatures durant la nit ha permès als Bombers treballar amb "molta més facilitat" sobre el terreny i evitar nous focus calents, tal com ha detallat el cap de Bombers a les comarques centrals,El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat,,​ ha evitat dir que els cossos d'emergència han arribat al límit, però sí que ha admès que han estat "". Delort també té esperances posades en la pluja, que es preveu que sigui una mica més abundant de cara a mitjans de setmana: "Segur que el dijous estarem en molt millors condicions", ha assegurat.Sobre possibles noves sancions per Sant Joan, el director general de Prevenció i Extinció d'Incendis diu que no està a favor de fer prohibicions "a l'engròs", i ha considerat que d'imposar-se, han de ser en "llocs molt concrets per motius molt concrets". En aquesta línia, ha fet dues recomanacions: no llençar pirotècnia a prop de vegetació urbana, ni a camps. "Si tothom ho compleix, no hauria de passar res", ha conclòs.Aquest diumenge, els Agents Rurals han interposatdurant aquesta nit a la zona del Montsec. Dues d'aquestes han estat per accedir amb circulació motoritzada a accessos tancats, una altra per fer foc i una darrera per acampar. El cap del cos a Lleida, Llorenç Ricou, ha dit que "no s'entén" que amb la situació actual s'estiguin duent a terme aquest tipus d'actuacions i que veu "trist" que fins i tot s'encenguin focs.

