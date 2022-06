Petro, primer president d'esquerres en tota la història de Colòmbia

Observador l'1-O a Catalunya i sensible al procés català

Diez de la noche. Después del discurso de Rajoy despreciando el referendo, estalla el cacerolazo en toda Catalunya. Escúchelo: pic.twitter.com/Pvs7GMXHVr — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2017

Banderas multicolores con el sí a la Independencia de Catalunya llenan las fachadas de los edificios de Barcelona pic.twitter.com/mWlmPYq5SH — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2017

700 heridos, izquierda tradicional y derecha españolas los rechazan. Pero he aquí una democracia ciudadana. Catalunya pic.twitter.com/EYIHYDtJFD — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2017

Rajoy trata de restablecer la monarquía en la República de Catalunya. Cuál será la posición de las Repúblicas latinoamericanas ex españolas? — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2017

Visita a Barcelona en campanya

Acto masivo en Barcelona, Catalunya, Europa. pic.twitter.com/6IXySbG3zT — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 7, 2022

El candidat d'esquerraha guanyat aquest diumenge la segona volta de lesamb un 50,44% dels vots, per davant del seu rival, l'ultradretà, que només n'ha aconseguit un 47,31%, un cop escrutats el 100% dels vots. Petro assoleix així una històrica victòria per a l'esquerra, que per primera vegada aconsegueix accedir a la Casa de Nariño, seu de la presidència de Colòmbia.En total, han votat uns 22 milions dels 39 milions de colombians amb dret a vot. El nou president colombià ha aconseguit 11,28 milions de vots. Un resultat que ha sorprès als analistes, ja que Petro s'ha imposat clarament a la capital,, gràcies a una forta mobilització dels joves universitaris i treballadors dels barris populars. A més, també ha guanyat a la perifèria del país.Hernández va reunir més de 5,9 milions de vots endel 29 de maig, un 28,17% dels sufragis que es van emetre, només superat per les 8,5 milions de paperetes de Petro (40,34%).El projecte de Petro recull en gran part les demandes de les importants protestes socials que van sacsejar els carrers dels principals carrers de Colòmbia entre 2019 i 2020 i que van provocarEl seu programa planteja unbasat en un impuls de la producció agropecuària prèvia reforma agrària amb la qual poder atacar la desigualtat.A Colòmbia, més de la meitat de les terres estan en mans d'unaque no arriba al 2% de la població.Petro va ser a Catalunya l'1 d'octubre de 2017 com a. En alguns dels seus tuits, que podeu llegir a sota, es va mostrar molt sensible amb el procés català."Després del discurs de Rajoy menyspreuant el, esclata una cassolada a tot Catalunya", va dir. "700 ferits, esquerra tradicional i dreta espanyoles el rebutgen. Però aquí hi ha una democràcia ciutadana. Catalunya", apuntava en relació a l'1-O.El moviment de Petro,va començar a finals de gener passat a Barcelona la gira europea per intentar assegurar-se el vot de la nombrosa diàspora del país caribeny. El llavors candidat a la presidència colombiana va ser a les Cotxeres de Sants i va protagonitzar un míting amb el líder d'ERC Oriol Junqueras, els dirigents de Podem Susana Segovia i Juan Carlos Monedero, i la diputada de la CUP Basha Changue. Petro es va reunir també amb l'alcaldessa Ada Colau.El candidat de l'esquerra colombiana va assegurar queés una ciutat de les "més llibertàries del món, avantguarda artística, urbanística i, en els meus records de lectura, la seu d'una revolució que va il·lusionar la humanitat democràtica [l'anarquista]". Sensible a la situació política catalana va piular sobre el seu acte a "Barcelona, Catalunya, Europa".

