El Girona torna a l'elit del futbol

Elha derrotat aquesta vespre elper 1-3 i ja és equip de. Els gironins tornen a l'elit del futbol cinc anys després de perdre la categoria i després de dues promocions d'ascens que van acabar sense premi. El resultat de l'anada a Montivili (0-0) ho deixava tot obert per la tornada a l'El Girona no partia com a favorit. De fet, va entrar al play-off de promoció com a sisè classificat. Al partit d'avui només li valia la victòria, que finalment ha arribat, espantant els fantasmes del passat. L'equip detorna, tres temporades després, a lLa primera part ha estat equilibrada i s'ha decantat pel Girona amb un gol dede penal després d'unes mans que ha vist clarament l'àrbitre. La segona part ha estat molt més intensa i arrencat amb l'empat del Tenerife. La pressió dels aficionats s'ha redoblat i quan pitjor estava el Girona ha arribat el gol deper posar-se per davant de nou. El partit s'ha hagut d'aturar per llançament d'objectes des de la graderia.Al minut 80,ha fe el tercer pel Girona per sentenciar el partit. El patiment pels catalans ha estat llarg, perquè s'han afegit nou minuts d'afegit, però el resultat ja no s'ha mogut.La bona notícia no ha estat només pel futbol. Aquest diumenge també ha pujat a la lliga ACB eldedesprés de guanyar a l'Estudiantes per 60 a 66. D'aquesta manera, tant el bàsquet com el futbol jugaran a l'elit la temporada que ve.

