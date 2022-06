Macron perd la majoria absoluta a l'Assemblea mentre creixen l'esquerra i l'extrema dreta

La societat francesa ha enviat un missatge molt clar al poder en la segona volta de les eleccions legislatives franceses : el president de la República, Emmanuel Macron, no disposarà de la majoria absoluta a l'Assemblea Nacional i haurà d'establir pactes ara encara incerts., l'aliança formada pel seu partit, La República en Marxa, i diversos aliats centristes com el Modem, no assoleixen el control del legislatiu, tot i ser la primera força. A les deu del vespre, les projeccions atorgaven als macronistes entre 230 i 240 escons, lluny dels 289 de la majoria absoluta. La, el bloc d'esquerres que lidera, s'afiançava com a segona força a l'entorn de 165-175 escons.Com a gran sorpresa, l'extrema dreta delirrompia amb força al Parlament fregant els 90 diputats. Un bon resultat, tot i que no superior al que va obtenir la candidata ultra a les presidencials. Aquest cop, però, l'i el desgast dels partits tradicionals ha fet que no s'hagi produït un front republicà massiu. D'aquesta manera, una part dels candidats ultres que havien arribat en primera posició a la primera volta, han obtingut la victòria. Això s'ha produït, per exemple, a laque ha elegit quatre diputats d'extrema dreta La dreta tradicional, concentrada en el partit, ha quedat en quarta posició i superarà amb prou feines la seixantena d'escons. La sorpresa dels resultats ha vingut donada per la granque no ha permès que el sistema majoritari, establert per garantir grans majories de la primera força, hagi actuat aquesta vegada per ajudar l'Elisi a disposar d'una Assemblea addicta., prendre nota del malestar que emeten les urnes franceses i decidir cap a on vol dirigir la nova majoria. Previsiblement ho farà mirant a la dreta conservadora, amb la qual podria assolir la majoria absoluta de l'Assemblea, tot i que amb molts esforços. Fent una anàlisi més aprofundida, es podria afirmar quefins ara inexistent. I li treuran al cap de l'Estat, figura gairebé omnipotent en el sistema polític francès, part del seu poder simbòlic.

