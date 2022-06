Enquesta | Hi ha massa turisme a Barcelona?

Elés important per, però un turisme massiu també pot comportar problemes. L'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) ha convocat aquest diumenge una concentració a les Drassanes en protesta pel retorn del turisme massiu a Barcelona. Com a mesura simbòlica, els manifestants han bloquejat durant mitja hora un bus turístic de la línia vermella a l'altura del monument a Colom i han desplegat pancartes amb el lema "Menys turisme, més vida" i "Stop aBús Turístic". Diaris de prestigi com The Guardian assenyalen que Barcelona viurà aquest estiu un retorn del turisme massiu després de la pandèmia.Creieu que hi ha massa turisme a Barcelona? Participeu a l'enquesta de

