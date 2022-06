El Sónar tanca l'edició 2022 amb 122.000 assistents i més èxit entre el públic local

El festivaltancarà aquest dissabte de matinada les seves portes amb més de 122.000 assistents, una xifra equiparable a les edicions celebrades just abans de la pandèmia de Covid-19. Segons han destacat els directors de la cita en roda de premsa, enguany s'ha aconseguit arribar més al públic local i espanyol, que ha representat el 70% del total. També s'ha fet una aposta "intergeneracional" agrupant noms consolidats de l'electrònica amb estrelles pop com. Els seus responsables comencen a preparar l'edició del 30è aniversari, que tindrà lloc el 15, 16 i 17 de juny."Hem treballat per fer una edició que ens ha sortit més nova del que esperàvem", ha destacat, un dels fundadors de la cita. Per la seva part, Ricard Robles ha ressaltat que el festival tancarà aquesta edició amb la segona xifra d'assistents millor de la seva història després de la del 2018. "Celebrem que el festival tingui aquest arrelament, que es mantingui amb el seu volum, i que tingui el públic local com a principal aliat. Per nosaltres és un motiu d'alegria", ha afegit.Enguany, el Sónar ha presentat més dei ha compaginat estrenes, concerts exclusius i retorns d'artistes ja consagrats, com C. Tangana, que van trepitjar la cita en edicions anteriors quan la seva carrera comenava a despuntar.Segons les dades ofertes per l'organització, hi ha hagut 43.000 assistents ali 79.000 a. Un 70% del públic ha estat nacional, mentre que el 30% restant ha arribat des d'arreu del món.Les entrades, que van esgotar-se el divendres a la nit, han estat a punt d'exhaurir-se altres jornades, han afegit els codirectors de la cita. Ja pensant en eldel festival, els responsables del Sónar han anunciat aquest dissabte la posada en venda de les entrades de l'any vinent.Entre els caps ded'enguany hi destaca el mateix C. Tangana, l'argentina Nathy Peluso, Arca, Niño d'Elche + Ylia + Banda "La Valenciana", Maria Arnal i Marcel Bagés o Samantha Hudson: 'Liquidación Total Por Cierre'. El festival també ha comptat amb noms com Richie Hawtin, ANNA & Maotik, Jennifer Cardini b2b Perel, Jayda G o Octo Octa b2b Eris DrewEls responsables del festival també han celebrat l'acollida d'activitats com el, que ha plantejat un recorregut pel cor de Barcelona durant aquesta setmana i ha permès al públic submergir-se en 'Hyperorgan', l'experiència sonora de Sónar al costat del mestre organista Albert Blancafort al Palau Güell.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor