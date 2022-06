Apunyalen el pare i la germana de l'influencer Long Li Xue

L'influencer, que forma part de l'equip d', ha explicat aquest dissabte que la matinada de divendres. Tots dos es troben: la germana ja és a casa i el pare es recupera a l'hospital. Podeu llegir elque ha fet al final d'aquesta notícia.Segons ha detallat Li Xue, hi va haver unaal restaurant de la família -Drac Paradis, a Girona- i quan el seu pare va intentar posar pau va rebre fins ad'un cuiner. Una de les ferides li va perforar el pulmó. La germana, que intentava protegir el pare, també va acabar ambQuan va arribar la policia, el cuiner es va tirar des de la finestra i va caure des d'uns sis metres. "Per sort el meu pare arai tant la seva parella com la meva germana ja estan a casa", ha detallat Li Xue a través d'Instagram. L'agressor també va llançar aigua d'un bullidor a la parella del seu pare, provocant-li ferides al nas. L'influencer ha agraït eli ha lamentat la "desinformació" d'alguns mitjans.Elsvan informar ahir de la detenció d'un home de 42 anys per un delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa i lesions per l'apunyalament de dues persones i l'agressió a una tercera. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses dotacions policials i van trobar l'home estès a terra després d'haver-se llançat per la finestra."Vull demanar-vosi que ens deixeu passar eld'una situació tan surrealista i dolorosa", ha demanat. La notícia va agafar Long Li Xue en ple directe d'Eufòria, que ahir va celebrar la final de la primera edició. Podeu llegir el comunicat del jove a continuació:

