Vuit trucs imprescindibles per refrescar el pis en plena onada de calor

Fa una calor insuportable, tant durant el dia com a la nit. Per això, seguint alguns trucs senzills podeu aconseguir refrescar el vostre pis sense necessitat d'encendre l'aire condicionat. Segons ha explicat RAC1, amb un vuit passos senzills podreu aconseguir rebaixar alguns graus la temperatura a casa. Aquí també us expliquem què podeu fer per dormir millor a les nits i què heu de fer en cas de patir un cop de calor.





Ventilar quan no fa sol

Persianes abaixades

Els ventiladors

Fregar o ruixar el terra

Pocs electrodomèstics

Les plantes refresquen

Aigua, aigua, aigua

Roba fresca i lleugera

Anem per punts. En primer lloc, és importanta les hores de menys calor: això acostuma a ser a primera hora del matí (de sis a vuit, aproximadament) i un cop s'hagi post el sol.Segon truc: abaixar lessempre que fora faci més calor que dins. D'aquesta manera evitem que entri sol a casa. Si teniu tendals o cortines, també us ajudarà a fer baixar la temperatura.Ajuden a creari reduir la sensació de calor, i són més eficients que l'aire condicionat. Segons l'Institut Català de l'Energia, tres mesos d'aire condicionat costen uns 200 euros mentre que el ventilador només consumeix uns 15 euros d'electricitat.El terra absorbeix molta calor, per això convéaquells terres de terrasses, balcons o habitacions que més s'escalfen.Llums, fogons, forn... Tot això genera escalfor, per tantsi no és imprescindible. També és recomanable fer menjars freds. Si volem cuinar, millor de nit.Lesajuden a refrescar l'ambient. L'aloe vera, el ficus, la falguera o la sansevièra ajuden a reduir la sensació de calor i purificar l'aire. Més val regar-les de nit, per tal que la humitat refresqui la llar.Sobretot, aquests dies de tanta calor és imprescindiblei refrescar-se. Dutxes d'aigua freda o mullar-se el clatell, el front i els canells també ajuda.Latambé és important. Aquests dies, sobretot teixits de cotó, lli i seda, que són els que menys acumulen la calor. I si pot ser, de colors clars.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor