🔴 ACTUALITZACIÓ (18/06 12.00h): L’#IFBaldomar (Noguera) afecta 2.146,43 ha segons dades provisionals.



(📹 Imatges captades per l’helicòpter del #GSAcar el 17/06 a les 19.45 hores) pic.twitter.com/0kWHKhQMqo — Agents Rurals (@agentsruralscat) June 18, 2022

La situació a Artesa de Segre ​

La situació a Sallent ​

La situació a Olivella ​

La situació a Santa Coloma de Gramanet ​

Un incendi forestal a Santa Coloma de Gramanet, afecta el Parc de la Serralada de Marina.

Tallat el camí de la font de l'alzina i evacuat el restaurant

Recomanem no accedir al #ParcMarina pic.twitter.com/jFbDkEcEfi — Xarxa de Parcs Naturals (@xarxadeparcs) June 18, 2022



La resta de focs, estabilitzats o controlats ​

Elsestan tenint una tarda complicada amb una trentena d'incendis de vegetació aquest dissabte. Als grans focs iniciats dimecres a la, lai el, i que encara estan actius, s'hi ha sumat un de nou a(Garraf) i més tard un al(Berguedà) i un altre a la zona dedeEn aquest últim hi ha nou dotacions de Bombers de la Generalitat que tenen l'ajuda dels Bombers de Barcelona. El d'Olivella ja ha cremat unes 40 hectàrees i afecta l'espai natural protegit del Massís del Garraf. S'ha demanat el confinament general de les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans. Al del Pedraforca, a Saldes, iniciat cap a les 15.14 hores, hi ha set dotacions terrestres.Elsesperen, de nou, que aquest dissabte sigui unmeteorològicament. Es preveueni una entrada de vent de sud reforçada.El conseller d'Interior,, ha dit que encara hi ha molta "dispersió" i "simultaneïtat" d'incendis arreu del territori i això implica que s'hauran dedels Bombers.Ladel cos se situa a, a l'incendi de Baldomar, on el foc afecta, segons les últimes estimacions dels Agents Forestals. En aquest sentit, el primer objectiu de l'operatiu és estabilitzar el flanc dret, a la zona oest, que és el que encara es manté obert. Els Bombers també treballen "intensament" a la zona nord-est, descendent de la serra de Sant Mamet, i continuen pendents del comportament del foc a la zona nord-oest. Si les flames avancessin,. De moment,Vista la magnitud de l'escenari,en aquest incendique s'estan incorporant de manera gradual al llarg del dia. La"continua sent", segons han explicat els Bombers,. A l'operació, hi actuen una setantena de dotacions, 13 de les quals són aèries. L'inspector en cap dels Bombers,, ha dit en declaracions a El Suplement de Catalunya Ràdio qued'Artesa de Segre, però sí que ho esperen de cara a diumenge.Entre l'incendi de Baldomar i els incendis del Solsonès es destinaran 120 vehicles i uns 400 Bombers. En total, s'enlairaran 21 mitjans aeris, la majoria dels quals actuaran a Artesa de Segre. Es destinaran dos bombarders al Solsonès i un altre bombarder per fer ruta de llamps.A banda del d'Artesa de Segre, hi ha tres incendis actius més. Un a Olivella, un altre a Santa Coloma de Gramanet i un a Sallent. El darrer s'ha detectat al, provocat per un llamp. La zona afectada és d'una hectàrea i els Bombers hi treballen amb línia d'aigua, mitjans aeris i eines manuals.A Olivella, al massís del, l'avís del foc s'ha rebut a les 13:07 hores a la zona de. S'han activat quatre mitjans aeris i 25 dotacions terrestres per mirar d'apagar ràpidament les flames. El cos ha explicat que ha decidit prioritzar el flanc dret que és el que té més potencial. El cap de l'incendi avançaria cap a una zona de vinyes. De moment, la superfície afectada és d'unes 25 hectàrees, segons els Agents Rurals. "Seguint l'estratègia operativa d'aquests dies, fem unper intentar minimitzar la progressió del foc", han apuntat els Bombers. La columna de fum del foc d'Olivella ja és visible des de diferents punts del Garraf i tant el cos com Els Mossos d'Esquadra han recomanat el confinament de les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans si el veïnat sent molèsties.A Santa Coloma de Gramanet s'ha declarat un foc que afecta el. La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha informat que el camí de la font de l'alzina s'ha tallat i també s'ha evacuat el restaurant. Es recomana no accedir al Parc.Pel que fa a la, a hores d'ara, elssón els d'Altés, Castellar de la Ribera, Peramola, Cabó, Lladurs i Siuró. Pel que fa a aquests dos últims miraran de controlar-los entre avui o demà. Els incendis jasón els de Farena i Corbera d'Ebre.A més a més, els Bombers han tornat a demanar. Han reclamat que la població que eviti anar a parcs naturals. "Necessitem que ens ajudin", ha sol·licitat Borrell, que també ha tornat a posar èmfasi en el fet que, malgrat les dificultats i que porten tres dies de "desgast, s'estan complint els objectius" marcats pel cos., ha conclòs.

