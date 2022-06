Tractors contra l'incendi

Reclamen més coordinació per fer front a l’incendi

Baldomar, prioritat

Els pagesos fan de Bombers aquests dies a la L’incendi que crema a Baldomar des del passat dimecres ha obligat a aturar les màquines de segar, que estaven en plena recol·lecció del cereal. Els tractors llauren els camps a petició dels, que d’aquesta manera han aconseguit tallafocs naturals i evitar que les flames saltin cap al bosc. Durant el passat dijous es van viure moments de molta preocupació atès que les flames van arribar a estar a 300 metres de les cases d’, pagès d’Artesa de Segre, assegura aque la massa forestal seca i la complicació dels accessos ha afegit complexitat a les tasques d’extinció d’unes flames que han posat la por al cos a molts habitants dels encontorns. Els canvis dels aires i les altíssimes temperatures que s’han registrat a la zona en els darrers dies ha afegit preocupació a la situació., pagès del municipi de Baldomar, explica que la col·laboració amb els Bombers ha estat completa i efectiva, per bé que lamenta que el foc ha canviat el paisatge d’una manera ferotge amb poques hores.Per la seva banda, l'alcalde d', ha demanat més coordinació per fer front a l'incendi de, a Artesa de Segre. "Sabem que la nostra zona no és prioritària però hi ha una mica de descoordinació i ho he comentat a la reunió d'aquest matí, no per criticar sinó per millorar", assegura.El batlle recorda que els veïns poden ajudar als equips d'emergència i s'ofereixen per fer-ho. Alòs de Balaguer té, explica Soldevila, que lamenta que el foc va arribar a 15 metres d'algunes cases i que les conseqüències del foc són "terribles" a nivell sentimental i econòmic. Aquest és un dels municipis on es va demanar el confinament dels seus veïns per precaució davant la proliferació del fum.A la zona de l'incendi s’hi ha fet un important desplegament de Bombers, reforçats amb unitats de l'exèrcit espanyol. Elscontrolen la circulació per les carreteres que condueixen als nuclis de població i només deixen passar els serveis d'emergències i els veïns que necessiten arribar als seus domicilis o a les granges de bestiar.Lase situa a l'incendi de Baldomar, on el foc afecta ja més de 2.000 hectàrees, segons les darreres estimacions d'. En aquest sentit, el primer objectiu de l'operatiu és estabilitzar el flanc dret, a la zona oest, que és el que encara es manté obert. Els Bombers també treballen "intensament" a la zona nord-est, descendent de la serra de Sant Mamet, i continuen pendents del comportament del foc a la zona nord-oest. a zona que es confinin a casa per minimitzar riscos. El paper dels pagesos, creant tallafocs, serà clau.

