Catalunya té un 14% més de persones en risc de pobresa si es té en compte el cost de la vida

Barcelona, amb uns preus un 21,6% més cars

té un 14% més de persones ende les que indica l'estadística si es té en compte el cost de la vida. Així ho afirma un estudi de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de) que aplica el cost de la vida de cada comunitat a la taxa de risc de pobresa. Segons l'estadística estatal emprada per l'IERMB, la taxa de risc de pobresa era del 13,9% a Catalunya el 2018, unes 1.044.745; però si es té en compte el cost de la vida la taxa puja al 15,9% i el total és d'1.195.068. Això vol dir 150.300 ciutadans més, és a dir, un 14,4%.Tenint en compte aquest cost, Catalunya passa de ser la quarta a la setena comunitat amb mési la renda familiar dels barcelonins baixa un 18%. L'estudi Cost de la vida i risc de pobresa a les comunitat autònomes, àrees metropolitanes i ciutats espanyoles analitza per primer cop l'del diferent cost de la vida en la renda i en el risc de pobresa de les ciutats d'Espanya. Ho fa amb dades del 2018 perquè són les últimes disponibles per a fer el càlcul.Si s'aplica el cost de la vida a ladisponible, Catalunya passa de ser la quarta comunitat amb més riquesa a la setena. Això és així perquè la renda disponible passaria dels 13.527 euros que contempla l'estadística als 12.551 si és té en compte el cost de la vida a la comunitat. Això implica una davallada del 7%. Segons l'IERMB, elés la comunitat on les famílies tenen una renda disponible més elevada (14.390),la segona (14.169) i Lala tercera (13.443). La que té una renda familiar més baixa és(9.633).La recerca demostra que els preus de les ciutats centrals són superiors a les de la seva àrea urbana i, al seu torn, els preus de les àrees urbanes són superiors als de la comunitat a la qual pertany. Els majors diferencials es donen ai el menor a les Illes Balears. En el cas de Barcelona, la ciutat té un dels indicadors de preus més elevats, de 121,6, tot i que el més alt es dona a(124).El valor de l'de Barcelona és de 113,8 i el de Catalunya de 107,8. Això indica que per comprar una mateixa cistella de productes a la capital catalana cal un 21,6% de diners que en la mitjana de l'estat. L'estudi apunta que per igualar el poder de compra de les famílies d'unes i altres ciutats s'hauria de compensar la població que pateix un cost de vida superior amb rendes més elevades.Laajustada pel cost de la vida és superior a les ciutats centrals que a la mitjana corresponent a la comunitat. En el cas de Barcelona, aquesta renda familiar per càpita passa de 16.386 a 13.477 euros un cop ajustada als preus del cost de la vida del 2018. Això suposa una reducció de la renda del 18%. La major caiguda es produeix a les ciutats de Catalunya; i Barcelona és la segona més perjudicada de tot l'estat, després de Madrid, que pateix una reducció del 19,4%.Si es té en compte el cost de la vida a Barcelona, les persones que se situen en el llindar del risc de pobresa pugen un 35%. Són 87.529 persones més que les que recullen lesoficials. Així, passa de tenir 249.532 persones en risc de pobresa (15,4%) a 337.061 (20,8%). La ciutat on l'impacte en la població en risc de pobresa és més elevat és Madrid, on la taxa passa del 17,12% al 23,6% de la població total.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor