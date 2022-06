​Daniel Rovira, alcalde de Lladurs: «Si les coses s'haguessin fet millor, avui no seríem aquí»

Risc de que les masies rurals es quedin sense abastament d'aigua

Preocupat i indignat. Així es mostra l'alcalde de. El foc crema sense control al seu municipi i avança en direcció coll de Jou. L'alcalde lamenta que no es deixi actuar les(ADF) i assegura que "alguna cosa ha fallat en l'incendi"."Les ADF van controlar l'incendi, però van arribar els Bombers i els van convidar a marxar. Jo crec que si les coses s'haguessin fet millor, avui no estaríem tots aquí", subratlla. En aquest sentit, lamenta que no deixin entrar les ADF: "No entenc que se'ls faci fora quan són els qui millor coneixen la zona".El foc avança cap a una zona escarpada, de molt difícil accés i amb. A més, no hi ha cobertura i és difícil contactar amb la gent que hi viu.Rovira és també president de la, una entitat que fa arribar aquest preuat recurs a 11 municipis de la comarca, gràcies a una infraestructura de conduccions i dipòsits que s'ha mostrat estratègica per fer front als incendis. Però l'alcalde de Lladurs es mostra preocupat perquè si s'allarga la situació dels incendis la Mancomunitat no pugui donar a l'abast ia les masies i les granges.

