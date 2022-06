La resposta del cantant Cecilio G després de ser detingut per masturbar-se mirant una noia a Barcelona

Escàndol al Sónar. El popular cantantha estat detingut aquesta nit per assetjar una noia al Sónar, a la Fira Montjuïc. El músic s'hauria abaixat els pantalons i masturbat davant la jove a prop d'una cafeteria. Els membres de seguretat del festival han intervingut ràpidament amb la detenció del cantant.Segons Metrópoli Abierta, Cecilio G -- s'hauria enfrontat a agents de seguretats i un altre dels Mossos d'Esquadra. Quan l'intentaven retenir, s'ha resistit, els ha amenaçat i els ha arribat a agredir amb. Finalment, ha estat reduït per l'equip de seguretat del festival.El músic no ha tardat a respondre a les xarxes socials. A mitja tarda, ha publicat una història on se'l veiamentre fumava una cigarreta. Més tard, ha penjat una imatge en la qual insultava els mitjans de comunicació: "Gràcies por acusar-me d'assetjador gratuïtament".Amb tot, posteriorment ha publicat un nou missatge on es disculpava amb els treballadors del Sónar "que van haver-me d'aguantar, ho sento de tot cor", ha comunicat, i ha assegurat que no es tracta de la qüestió que se l'acusa: "simplement era on no havia de ser, va venir seguretat i em vaig tornar boig", aclareix.Hores abans, el cantant havia penjat una fotografia al seu Instagram amb l'alcaldessa de Barcelona,, al Sónar amb el text: "Protegeix la meva senyoreta de l'alcaldia".El cantant ja va protagonitzar unaen arribar a cavall a un dels seus espectacles, quelcom que va suposar que l'Ajuntament obrís un expedient a l'organització del festival. Cecilio G no té antecedents policials d'interès ni havia causat cap altercat amb les forces de seguretat en el passat.

