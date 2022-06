El tinent d'alcalde d'Artesa de Segre: «Cada cop hi ha menys mitjans contra l'incendi»

Bombers destaquen que treballen "en grans eixos de confinament"

La preocupació augmenta entre els veïns d'Artesa de Segre. L'incendi que crema des de dimecres a les serres de Baldomar i que ja ha calcinatha submergit el poble en una angoixa que va augmentant a mesura que passen les hores. El motiu: la manca de mitjans aeris i terrestres.El tinent d'alcalde de la localitat,, explica aque el nombre d'efectius que treballaven contra les flames fa dos dies és significativament inferior al que es veu aquest divendres, un fet que s'explica per la multiplicitat de focs forestals que s'han registrat al país en els darrers dies i que necessiten una actuació simultània per part dels Bombers. "Som conscients d'aquesta casuística, però ens dol que se'ns cremin els nostres boscos i els camps dels pagesos", admet Serra, que recorda que molts professionals de la terra han deixat deel cereal per ajudar a feri evitar el salt de les flames. Alhora, ha lamentat també el canvi en poques hores que ha patit el paisatge del municipi.En un mateix sentit es posiciona el batlle d’, que ha demanat més coordinació per fer front a l'incendi. "Sabem que la nostra zona no és prioritària, però hi ha una mica de descoordinació i ho he comentat a la reunió d'aquest matí, no per criticar sinó per millorar", assegura. L'alcalde ha recordat que els veïns poden ajudar als equips d'emergència i s'ofereixen per fer-ho. Alòs té, sosté Soldevila, que lamenta que el foc va arribar a 15 metres d'algunes cases i que les conseqüències del foc són "terribles" a nivell sentimental i econòmic.Soldevila ha recordat que l'incendi es va estendre cap al municipi a causa del vent i ha destacat la ràpida d'actuació dels veïns que amb tractors i l'ajuda de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) van aconseguir aturar el foc fins que van arribar els Bombers. "Nosaltres, els veïns, podem ajudar als que en saben. Som conscients que hi ha més incendis, però amb els efectius que hi ha aquí, es podria millorar la resposta", remarca.Preguntat per aquesta "descoordinació" que ha assenyalat Soldevila, el cap de suport de Bombers,, destaca que cal entendre que el cos treballa en grans eixos de confinament, que vol dir que el foc es pot fer gran i saltar d'una pista a una altra sempre dins d'un perímetre concret. Tot i això, ha remarcat que els mitjans que treballen a la zona tenen la directriu d'evitar que les flames entrin al nucli urbà. "Estem ficant recursos perquè no hi hagi danys en persones ni en béns", ha assenyalat.

