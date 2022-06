Una nova sentència prohibeix celebrar tots els concerts de la Patum

"Descrèdit i estupefacció"

"Berga residencial es va mostrar col·laborativa i contenta amb la proposta"

Resposta conjunta de les entitats

Revers d'última hora amb els concerts de la Patum. Un jutge ha emès una nova sentència que obliga aprevistos per aquest divendres i dissabte a la plaça Cim d'Estela. Les entitats i l'Ajuntament han comparegut en roda de premsa per anunciar el trasllat dels espectacles d'aquest vespre.Per una banda, Cafè Trio es trasllada a la plaça Viladomat, a l'escenari dels músics durant les sardanes. La resta de grups (Esperit de Vi, la Fúmiga i Thug Life) tocaran al. PD Ruïnoses s'anul·la.La notícia l'ha fet pública el grup musicala través de les seves xarxes socials. En una piulada a Twitter, la banda ha dit: "Un jutge ha prohibit tots els concerts de Patum a instàncies de la denúncia d'un particular. D'aquí una estona ho expliquem".L'Ajuntament de Berga ja va rebre aquest dimecres a les 3 de la tarda lad'un jutge que ordenava escurçar els concerts a la 1 de la matinada o anul·lar-los. Per evitar la suspensió dels espectacles, el consistori va reorganitzar els horaris de les actuacions d'aquest dijous. Paral·lelament, va iniciar tots els mecanismes legals a l'abast per a buscar solucions.La regidora de Patum,ha detallat que van presentar un escrit d'al·legacions, amb l'assessorament d'advocats especialitzats amb aquest tipus de conflictes, que reiterava en el fet que la proposta, en gran part, servia per descongestionar la plaça de Sant Pere davant la gran afluència de públic que s'esperava per aquesta Patum. L'escrit es va enviar dijous i aquest divendres s'ha comunicat la suspensió dels concerts, que ha estat rebuda amb "descrèdit i estupefacció" per part de l'Ajuntament i els advocats.La sentència de dimecres és fruit de la denúncia interposada per, la residència de gent gran situada al voltant de la plaça Cim d'Estela que va obrir portes el 2021. El centre, que segons l'Ajuntament s'havia mostrat favorable des d'un inici a la celebració musical a la plaça, ha portat el Consistori davant la justícia pel soroll "perjudicial" que provocarien els concerts a la plaça Cim d'Estela i que afectaria el centre. La regidora Valverde ha recordat que la proposta dels concerts de Patum es treballava des del febrer, i que va néixer amb la voluntat dea través d'una iniciativa "interessant i de qualitat". Assegura que des del primer moment es va parlar amb Berga Residencial, i que es va mostrar col·laborativa i contenta amb la idea de celebrar els concerts a la plaça. "Per això, es va continuar treballant amb la proposta", ha explicat.Els concerts a la plaça Cim d'Estela també comptaven amb la participació de diverses entitats de la ciutat, les quals s'encarregaven del. Després d'una reunió conjunta aquest divendres a la tarda, han emès un comunicat firmat per totes elles amb el qual es mostren molt crítiques amb la decisió del jutge i la denúncia de Berga Residencial. Conviden els veïns de Berga "a fer-los costat aquesta nit". Les entitats firmants són el Casal Panxo, els Castellers de Berga, l'Ateneu Llibertari del Berguedà, La Bauma dels Encantats, els Ben Anats, la Berguedana de Trash, el Club Esquí Berguedà i el JAB Berga. A continuació pots recuperar íntegrament el comunicat

