Josep Guitart: «Qui ens pagarà els camps que vam llaurar d'urgència perquè el foc no avancés?»

El coordinador d'al Bages,, s'ha trobat aquest dijous amb les flames de l' incendi agrícola de Sallent gairebé a sobre. "A casa hem deixat sortir les ovelles, que anessin cap a on volguessin, perquè s'estaven ofegant amb el fum i no deixaven d'arribar espurnes de l'incendi", ha explicat.La seva experiència es pot veure en el vídeo i l'apunt que ha penjat a les xarxes socials. "Els pagesos hem estat els primers a arribar als punts calents i actuarmés propers al foc. Després han arribat elsi els", ha dit Guitart per afegir que "gairebé no he dormit aquesta nit i ara torna a arribar el migdia i se'm dispara el cor de nou". Per això, té dues queixes i una demanda sobre l'actuació d'aquest dijous a Sallent.El coordinador de la patronal dels pagesos no entén com "en un foc agrícola que s'ha originat en un punt oncap a Avinyó o el Lluçanès, elshan tardat tant a arribar". I ha assegurat que "quan vèiem que no arribaven, hem temut que el foc es tornaria incontrolable i"."I no ha estat així, en gran part, perquè hem llaurat de seguida i els ADFque no els permeten actuar fora de les seves zones i han donat cobertures en altres fronts del foc", s'ha exclamat tot afirmant que "aquesta norma no té en compte la feinada que fan les ADF i les menysprea com si fossin de segona". Guitart s'ha afanyat a puntualitzar que "també gràcies a la feina dels Bombers, ull, que no se'm malinterpreti".També ha estat molt important la feina dels pagesos, sobretot en un any en el qual la calorada arriba tan d'hora "amb la". El coordinador d'al Bages ha explicat que "els pagesos hemparts dels camps per evitar que el foc avancés, fent, de pressa i corrent, tallafocs amb la sega".És aquí on Guitart posa sobre la taula una demanda que no està contemplada en les assegurances de la collita. "Ni en aquells camps no assegurats", ha afegit. "Les assegurances, però si davant d'una urgència com la de dijous seguem els camps per evitar que el foc avanci, o sigui,, qui ens pagarà aquesta collita que no es pot aprofitar?", s'ha preguntat, tot i que ha tingut resposta: "la Generalitat ha de prendre una decisió en aquest sentit".Des d' Unió de Pagesos van avisar el passat mes de març -"quan ja es vivia una gran sequera"- que aquest seria un estiu "terrorífic" . Ara, Guitart, torna a avisar: "Si no és amb l'esforç de tots, inclosos pagesos i ADF,".

