Familiars i amics del bomber mort fa un any a Vilanova i la Geltrú exigeixen «veritat i justícia»

Diversos assistents a la concentració en record del Joan piquen amb el casc contra el terra Foto: ACN / Blanca Blay

Familiars, amics i companys de, el bomber de la Generalitat mort en una actuació afa un any, han demanat aquest divendres davant del Departament d'Interior conèixer la veritat del que va passar i han exigit que es faci justícia. El Joan va morir quan tot just acabava de fer trenta anys en acte de servei durant una actuació en l'd'un taller de cotxes. El seu cercle l'ha recordat i han assegurat que no defalliran en el seu objectiu. "Necessitem, volem, exigim la veritat", ha dit el Juanjo, pare del Joan, que ha apuntat que és molt dolorós saber que va morir sol en aquella nau i "ningú el va trobar a faltar".Segons ha dit, la mort del seu fill va ser "" i era "" i entenen que cal assumir responsabilitats així com prendre mesures per evitar que es repeteixi un incident similar. "Van entrar cinc i en van sortir quatre, el cos del Joan el van trobar per casualitat", ha recordat. A banda, el pare -que també és bomber de professió- ha reivindicat que ser bomber implica ser solidari i no deixar ningú enrere i ha defensat que elés el motiu pel qual mai s'entra sol en un incendi.La germana del Joan, la, ha lamentat que la família no rebés explicacions per part del màxim responsable operatiu després de l'incident i ha afirmat que els "esgarrifa" pensar que qualsevol altra família pot passar pel mateix. La Laia ha relatat el periple que ha passat la família en el darrer any per intentar saber què va passar durant aquella actuació. Segons ha dit, s'han sentit sols i s'han trobat llegint protocols i acudint a les instàncies judicials. "Ha sigut esgotador i desolador", ha apuntat."Van passar els mesos i fins que no ho hem demanat la institució no ha vingut a donar la cara i explicar-nos oficialment l'accident del Joan i d'això fa ben poc", ha dit en relació a la direcció de Bombers de la Generalitat, a qui han retret la "" i la "indiferència" respecte a la seva situació. La primera explicació oficial, s'ha queixat, va arribar a finals d'octubre i la família se'n va assabentar a través dels mitjans de comunicació. Dies després van rebre l'informe per part del. A més, han lamentat que des de Bombers es va fer difusió al desembre d'un vídeo intern que feia referència a l'accident i que està ple "d'omissions".Durant la concentració, també han dedicat unes paraules diversos amics del Joan, el-ell militava al de- i també companys del cos dede la Generalitat i de Bombers de. De fet, hi havia prop d'un centenar de persones a la concentració, la majoria dels quals duien l'uniforme o algun element d'aquest visible.La família i els amics han agraït l'assistència a l'acte tot i les dificultats pel context d'incendis aen aquests moments i també han enviat un missatge de suport als professionals en actiu aquests dies. A més, a la concentració han fet un minut de silenci i han picat amb els cascs contra el terra en senyal de protesta, alhora que han mostrat fotografies del Joan i cartells reivindicatius. "Els Bombers no deixem mai ningú enrere" era un dels missatges que s'han pogut llegir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor