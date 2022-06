Detingut un professor a Vilanova i la Geltrú per presumptes tocaments a tres menors

Elsvan detenir dimecres unde l’deper presumptes tocaments a tres alumnes menors d’edat. Segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a l’ACN fonts policials, el detingut, que està declarant en seu policial, va ser arrestat després que tresel denunciessin per fer-los tocaments i comentaris de caràcter sexual.El detingut és regidor no adscrit de l’després quel’expulsés del partit. En un comunicat, el consistori ha manifestat la seva “consternació” per la notícia i ha recordat que els fets no guarden cap relació ni amb la seva activitat política ni amb l’ajuntament. El cas està sota secret de sumari.L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes demana també que es mantingui absolut respecte tant a lad’aquesta persona com a la defensa dels drets de les persones afectades pel cas i al procés judicial obert. El consistori espera que s’aclareixin els fets com més aviat millor en el decurs de lesjudicials obertes.

