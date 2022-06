La CCMA reformarà el Super3 més enllà de la televisió

Laha presentat aquest divendres el projecte de reforma del, que es preveu posar en marxa la propera tardor. Amb l'objectiu de tornar a ser una referència en continguts infantils en català, la televisió pública reformularà el canal amb una oferta transmèdia que busca combinar l'entreteniment i la informació, reforçant la comunitat de súpers, incloent un nou servei de vídeo i àudio a demanda i sent present a les xarxes socials com"Hem d'estar a prop de les tendències per connectar amb els nens i saber de quins continguts es parla als patis de les escoles", ha avançat la presidenta de la CCMA,La previsió és duplicar el pressupost per a contingut infantil de l'any passat i triplicar-lo el vinent.Segons dades facilitades per la CCMA, a Catalunya hi hai, malgrat això, l'audiència diària del canal infantil està per sota dels 200.000, en una evolució que ha anat progressivament a la baixa. Per tant, segons Romà, TV3 ha de tornar a esdevenir "referència" per aenmig d'un canvi global d'hàbits de consum.Per això, l'ens apostarà per rellançar la marca, amb formats transmèdia basats en continguts informatius i formatius, però també d'entreteniment. En aquest sentit, la presidenta assegura que calPer Romà, el nou Super3 "no vol ser un Netflix" sinó una plataforma de "referència" perquè les famílies la tinguin "en consideració" al costat d'altres propostes audiovisuals.Durant la comissió de control, Romà ha esgrimit que l'audiència "no ho és tot" i, per això, es té en compte en alguns continguts com Eufòria per "" –i que ha permès rejovenir l'audiència de la televisió públic-, però amb altres no és "l'element clau" a partir del qual es mesura l'èxit d'un contingut. "Tenim diferents maneres de mesurar la qualitat", ha especificat la presidenta del consell de govern.Quant a la producció que s'inclourà en el canal Super3, l'objectiu és apostar per la "diversitat, que és cohesió", amb continguts propis i externs. En aquest sentit,–algunes en coproducció- que recolliran els "interessos per l'actualitat". Alhora, segons Romà, l'estratègia d'apostar per la ràdio és, també, "fonamental".

