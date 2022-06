El PSC acusa el Govern de fingir: «Tenen una relació fluïda​ amb la Moncloa»

Per molt que des del Govern assegurin que les relacions amb la Moncloa no estan normalitzades i que han empitjorat respecte fa un any, el PSC assegura que aquesta diagnosi. La versió dels socialistes és que consellers i ministres mantenen, es reuneixen amb normalitat i treballen conjuntament de forma diària. "El que transmet el Govern no es correspon amb la realitat", ha deixat caure la portaveu dels socialistes catalans,Ha citat com a exemple no només la comissió d'infraestructures que es reuneix aquest divendres -on només hi haurà càrrecs tècnics-, sinó també la bona relació que, com es va poder constatar dilluns, mantenen el conseller d'Economia,, i la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics,. "I si els agrada dir que no hi ha aquestes relacions, que ens ho expliquin, perquè no tenir-les ens semblaria irresponsable", ha afirmat.El PSC, doncs, acusa el Govern de gesticular quan anuncia que no pensa reunir la bilateral Estat-Generalitat al juliol , com va dir aquest dijous la consellera de la Presidència,. La dirigent va recordar que hi ha una crisi de confiança vigent per la manca de resposta a l'escàndol de l'espionatge i que aquesta continuarà oberta mentre hi hagi passivitat per part del presidentRomero, per la seva banda, ha replicat que si realment ERC fa bandera del diàleg, el que hauria de fer és garantir que la bilateral es reuneix i ser "dialogant en comptes". De cara a la comissió d'infraestructures que es celebra aquest divendres, ha reclamat una actitudal Govern per millorar i accelerar les infraestructures. Ha recordat que el govern espanyol téper revertir el baix nivell d'execució pressupostària del 2021 -un 36%- i que la prova és que durant el primer trimestre del 2023 ha augmentat en unPer als socialistes catalans no és un problema que en aquesta comissió no hi hagi avui ni ministres ni consellers, sinó que acabarà sent "bona notícia" perquè es parlarà de "coses concretes i objectives". "Lesi s'han de concretar en l'àmbit tècnic", ha dit. Sobre aquest darrer punt ha burxat en les diferències que hi ha al Govern sobre projectes com la B-40 entre Sabadell i Terrassa, discrepàncies que considera que també impacten en el retard de les obres.

