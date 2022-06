Unió de Pagesos demana «precaució extrema» amb la pirotècnia de Sant Joan per l'elevat risc d'incendis

ha adreçat una carta als ajuntaments catalans perquè facin una crida a la ciutadania perperper l'elevat risc d'en cultius i boscos. L'excepcionalitat de la situació que viu el país, amb altes temperatures i baixes humitats requereix, segons el sindicat, que la ciutadania col·labori amb la màxima precaució amb vista a la revetlla.En aquest període d'incendis forestals que travessa Catalunya, que en els darrers tres dies ha vist com s'originaven més de tres focus diferents en diferents punts del territori, s'ha demanat en tot moment laper segar els camps i evitar la propagació dels focs. "", ha relatat en una publicació de Facebook el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al. "Vàrem lluitar des del primer minut i gràcies a la ràpida intervenció dels pagesos, ADF de varies poblacions, gent del poble i Bombers,degut a la seva situació geogràfica i condicions climàtiques adverses", ha afegit.Tot i que aquest divendres al matí tant la conselleria d'Interior com els Bombers de la Generalitat han fet una crida a la calma, tot assegurant que la situació és "on volien",. "És evident que ens espera un estiu infernal", ha afirmat Guitart. Les temperatures pels pròxims dies es preveuen altes, amb un lleuger descens de cara a finals de setmana, començaments de la pròxima. No obstant això, l'estiu s'estima llarg i calorós.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor