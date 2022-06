El Sónar torna a rugir després de la pandèmia

Sónar amb "ganes extra"

Les parets dels pavellons detornen a vibrar com feia dos anys que no passava amb la música del. El festival engega motors aquest dijous amb una primera ració diürna de sessions de dj i shows tecnològics en aquest recinte, amb noms com, la conferència deambEn paral·lel transcorre el congrés Sónar +D, enguany més entrellaçat amb la programació musical i amb nous espais ali el "tecnològic" escenariper a xerrades amb un alt component audiovisual i presentacions híbrides entre la conferència i el show. Laapreta en aquesta primera jornada, per bé que tan sols un dels escenaris () és exterior.La jornada inaugural del festival Sónar convoca aquest divendres milers de persones, moltes de les quals han esperat dos anys per tornar a gaudir del festival amb l'entrada guardada des del 2019. Els primers compassos han tingut un accent força català, amb actuacions a l'auditori del Palau de Congressos del duet vocal Marta Torrella i Helena Ros, o el fenomen de l'emo-trap, Els sempre inquietsi l'artista queerels prendran el relleu demà.Des de primera hora de la tarda el recinte ha començat a bullir de gent, prova de les ganes i l'espera que molts han mantingut fins a arribar aquest dia. I això, malgrat la intensa calor que feia al recinte a aquella hora. Cal dir que dels diversos escenaris que s'amaguen als pavellons de Fira, només el Village () és a l'aire lliure, i els altres estan ben climatitzats., codirector del festival, ha avançat a l'ACN les "" que tenen des de l'organització quan tot just acaba d'arrencar l'esdeveniment. És "un Sónar amb ganes extra, i es preveu una bona edició", expressa referint-se a la venda d'entrades. De moment, les entrades per divendres a la nit ja s'han exhaurit.Palau ha parlat també d'una edició "expandida" del festival. És un dels efectes de la pandèmia. "Elshan tingut més temps per proposar-se reptes nous, i nosaltres per pensar la manera d'acollir-los", argumenta. Palau cita per exemple les actuacions de Tarta Relena amb un cor de deu veus, la de(demà) reinterpretant el seu últim disc clamor amb el Cor de Noies de l', o la nova proposta de, "barreja de fanfàrria valenciana, 'bacalao' i flamenc".Això, a banda de les grans produccions que passaran pel festival en la seva versió nocturna (Fira Gran Via), com els retorns al certamen de, l'esperat concert deo l'inaugural (aquest dijous) de. Més enllà del cartell, el codirector també s'ha referit a la gran "diversitat cultural i de gènere" que al seu parer aporta el seu cartell.Mentrestant, Sónar+D comptarà amb més de 50 ponents, estrena nous espais al Palau de Congressos i inaugurarà l’àrea de debati el nou escenari Stage+D, dedicat a talks amb un alt component audiovisual i a les presentacions híbrides, entre la conferència i l’espectacle. En aquest darrer espai, ubicat en la ruta dels assistents al festival musical (i no només en la dels professionals) aquest dijous s'hi ha presentat per exemple una conferència sobre la bioacústica a càrrec de Michel Andre (fundador i director del Laboratori de Recerca en Bioacústica (LAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya,(UPC), amb seu a Vilanova i la Geltrú), acompanyada per les projeccions en sis pantalles dels catalans Hamill Industries.Pel Festival Sónar hi passaran fins dissabte de matinada alguns dels grans noms de ladel moment (The Blessed Madonna, Charlotte de Witte, Eric Prydz, Jayda G, Helena Hauff), així com els talents de la cultura popular consagrats (C. Tangana i Nathy Peluso) i emergents (Morad, Simona, Rojuu o Juicy Bae). En conjunt, Sónar 2022 presentarà 117 actuacions repartides en 12 escenaris i més de 60 activitats expositives, de divulgació i debat a Sónar+D.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor