David Torrents, secretari d'organització de Junts amb un 38% de vots en contra

és, ara sí,. Després de no arribar als vots necessaris al congrés d'Argelers , el regidor ava ser proposat de nou per al càrrec pel secretari general de partit,, i en la votació telemàtica que s'ha celebrat les últimes hores entre la militància ha estat escollit definitivament per al càrrec. Amb un vot de en contra rellevant, això sí, que s'ha elevat fins al 37,59%. Els afiliats també han avalat -es votava tot en bloc, a diferència de l'anterior tria, que era desbloquejada- els noms d'-que a Argelers tampoc va tenir el suport necessari- i de, que substitueix, baixa d'última hora per incompatibilitats amb el seu càrrec a la(CJA) de la Generalitat. Els vots a favor de la proposta han representat un 62.41% dels 1.862 afiliats que han votat, xifra que no ha arribat al 31% del total de la militància.Tant Torrents com Vallès eren noms proposats per, nova presidenta de Junts i presidenta del Parlament, i el fet que no entressin directament a l'executiva es va interpretar com un vot de càstig al seu perfil. El mateix va passar amb, vicepresidenta del partit, que va passar el tall per pocs vots després de quedar-se a molta distància dels altres tres dirigents -- proposats per a les altres vicepresidències. En el cas d'Erra, va obtenir més vots que la mateixa Borràs. Qui va rebre més suport de la militància va ser Turull, tot i que en cada intervenció pública li ha restat importància. La votació d'aquesta setmana indica que el nom de Torrents continua generant reticències de portes endins, especialment entre aquells dirigents que tenen més trajectòria aEl secretari general ha volgut tancar amb rapidesa la polèmica per les vacants dins l'executiva. Tenia un mes per plantejar un "nou" candidat -així ho estipulava el reglament de la tria de la direcció avalat per la militància-, però ho ha tancat en només una setmana. Torrents haurà de conviure amb, adjunt a la secretaria general i encarregat de política municipal, peça clau per a lesde l'any vinent en què Junts aspira a convertir-se en la primera força en alcaldies i regidories. El percentatge de rebuig al plantejament conjunt de Turull implica que part dels esforços de la maquinària hauran d'anar destinats a recosir la unitat interna.Aquesta unitat interna, de fet, és el que va motivar que el secretari general tornés a proposar el nom de Torrents. Hi havia dirigents del seu entorn que, però Turull va preferir no alterar els equilibris que van permetre posar en marxa la candidatura unitària amb Borràs. "Estic convençut que, per ser fidels a l'esperit unitari de la candidatura, enDavid Torrents és la persona adequada per desenvolupar la tasca de secretari d'organització, i per això m'agradaria molt comptar amb ell per la feina que tenim per endavant", assegurava l'exconseller en unaenviada dilluns després de l'executiva en què es va fer formalment la proposta per omplir les vacants derivades de la primera votació.Un cop debloquejada la carpeta de la secretari d'organització, tots els ulls estan posats en dues qüestions. En primer lloc, les esmenes a les, entre les quals sobresurt la política, en què el partit aposta per liquidar la taula de diàleg a partir del cinquè aniversari de l'1-O i explora la possibilitat de sortir del Govern. Una possibilitat que entronca amb la segona gran carpeta oberta, que és signat fa un any entre Jordi Sànchez i Pere Aragonès . Turull ha clarificat aquest cap de setmana que la prioritat és "avaluar" i no "trencar" l'entesa amb els republicans, tot i que dins l'entorn de Borràs hi ha partidaris de sortir del Govern davant l'estratègia -per ara fallida- del diàleg amb l'Estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor