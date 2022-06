El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona,, ha afirmat aquest dimecres que no hi haamb la represa de les obres dela Barcelona, parades durant una dècada. "Constatem que aquesta tuneladora ha estat, passa el mateix amb Rodalies", ha recordat el regidor socialista abans d'afirmar que aquests endarreriments tenen un elevatper a l'economia catalana i barcelonina. Així mateix, ha assenyalat que aquest projecte de transport ha tingut un sobrecost des de 2016 de gairebé"Crec que és obvi que avui no sé si tenim res a celebrar. El que fa el Govern de la Generalitat ésamb la ciutat i l'àrea metropolitana", ha afegit Collboni en una conferència organitzada pel Col·legi d'Economistes a Barcelona. Així mateix, el tinent d'alcaldia ha ressaltat que el manteniment dels túnels ja fets i no usats mentre el projecte hivernava ha tingut un. En qualsevol cas, ha destacat que és una bona notícia que els projectes en infraestructures es reactivin per millorar la mobilitat i l'economia de Barcelona.Les obres del tram central de la línia 9 de metro que ha de connectaramb las'han reprès aquest dimecres després de més d'una dècada aturades. La tuneladora s'ha tornat a activar al matí per perforar el subsol entre les estacions de Manuel Girona i Lesseps, el tram de poc més de quatre quilòmetres que encara quedava pendent de construir.Segons el Govern, la previsió és que l'estiu del 2023 hagi arribat a Mandri, i que de cara el desembre del 2024 hagi fet tot el recorregut fins Lesseps. La Generalitat invertirà 926 milions d'euros en aquest tram i preveu que les obres del túnel finalitzin el 2027. Segons ha destacat el vicepresident del Govern,, aquests treballs són "l'obra més important dels últims vint anys" a Catalunya.

