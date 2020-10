El Cor de Maria d'Olot confina dos grups amb 54 alumnes per 1 positiu a la PCR

Situació actual de les escoles de la Garrotxa amb positius PCR

L'escola Cor de Maria d'Olot, amb 54 alumnes confinats de dos grups classes i cap docent, s'ha afegit aquest dimecres al total de 167 persones, entre mainades i tutors, que romanen aïllats a la Garrrotxa, amb 13 positius i 7 aules suspeses.En tots els casos, els positius a les proves PCR són infants asimptomàtics o amb símptomes molt lleus, la majoria dels quals o bé ja han passat la infecció del SARS-CoV-2 –que no pas la malaltia Covid-19–, i han desenvolupat anticossos, o bé no tenen capacitat de transmetre-la.En tot cas, de les 167 persones que fins ara han donat positiu al test PCR, moltes ja han tornat a les aules després de passar deu dies aïllats a casa.El resum actual a la Garrotxa s'expressa en aquesta Taula:Fa al cas que les famílies de les mainades de primària de l'Escola Finestres de Mieres que van decidir no dur-hi els infants per la manca d’actualització de la directriu d’ús obligatori de màscares a les aules els primers quinze dies de curs, s'han trobat amb la negativa del Departament d'Educació, perquè segons el director territorial, Martí Fonalleras, dur-la és de "sentit comú" i obeeix a motius "de seguretat i solidaritat", tot i l'augment de casos d'herpes, mareigs i manca de concentració entre els més menuts reportats arreu del país.

Ja s'han detectat quasi 4.000 positius per coronavirus a centres educatius

Nota sobre el mapa: Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada centre afectat pel coronavirus (boleta), es desplega el seu nom, l'estat (obert o totalment confinat), el nombre de grups confinats i el municipi on es troba. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom del mapa manualment, per acostar-se a un municipi o seleccionar millor algun centre. Última actualització: dades del 7 d'octubre, amb informació del Departament d'Educació (hi poden haver retards i, per tant, faltar-hi aules confinades).

14,6% centres afectats 750 dels 5.137 centres educatius tenen una o mes aules confinades, a 178 municipis diferents.

1.165 aules tancades Més d'un miler de classes estan confinades d'un total d'uns 72.000 grups de convivència estables, però només un centre està totalment clausurat.

28.039 persones confinades De les quals, 26.353 confinats són alumnes, 1.433 són docents i personal PAS i PAE, i 253 és personal extern.

4.287 positius detectats Dels quals, 3.815 positius detectats a alumnes, 434 a docents i personal PAS i PAE, i 38 a personal extern.

Fins a 789 dels 5.137 centres educatius ja acumulen 1.230 aules confinades a causa de l'aparició d'algun positiu, aquest dimarts. Una xifra quasi idèntica a la de dilluns, dia en què, per primer cop des de la reobertura de les escoles, la quantitat de classes tancades i persones confinades va baixar.El nombre de positius detectats en els centres educatius, però frega ja els 4.000, una xifra assolida en bona mesura gràcies als cribratges massius en escoles de zones amb molts contagis, com Barcelona o les Terres de l'Ebre. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, destacava la setmana passada que ja s'havien fet 36.000 PCR a centres educatius i que la ràtio de positius era inferior al 5% recomanat i per sota de la mitjana catalana, cosa que evidenciaria, segons afirma, que "les escoles són segures". El nivell de contagis a dins dels centres, va insistir, és baix i la majoria arribarien de fora. ​En tot cas, on se situen els centres ara afectats i quants grups tenen tancats cadascun d'ells? A quantes persones afecta i quants d'aquests són alumnes, docents i personal del centre o extern, a cada lloc? De qui és el positiu? Tota aquesta informació es pot consultar en el mapa interactiu superior o, de forma més extensa, a la taula interactiva al final de la notícia.Sigui com sigui, fins ara ja s'han detectat 3.992 positius als centres educatius, 3.552 dels quals, en alumnes. De fet, dels 29.061 confinats, 27.859 també són alumnes, tot i que 1.488 són docents i personal PAS i PAE, i 254, personal extern. Així mateix, tan sols hi ha un centre totalment confinat, la llar d'infants la Florida de l'Hospitalet de Llobregat, malgrat que en van arribar a haver-hi quatre de totalment tancades. En tot cas, un 15,4% dels centres tenen encara com a mínim una aula tancada.(cal tenir en compte que poden faltar grups i/o centres que ja estiguin confinats però que encara no surtin al llistat).En tot cas cal tenir en compte que aquestes dades són les que ofereix cada centre al Departament d'Educació i presenten alguns retards en la notificació i, a vegades, errors. En ocasions, per exemple, centres totalment confinats afirmen que no tenen cap classe tancada o no s'hi ha detectat cap positiu. [noticiadiari]2/209645[/noticiadiari]

