Consulta en temps real la qualitat de l'aire a la teva comarca

La contaminació és un problema creixent a les nostres ciutats. En aquest marc, i per tal de poder prendre mesures efectives, és important conèixer de manera ràpida la qualitat de l'aire a cada zona concreta.Això és els que ens proporcional IQAir, la major plataforma global de dades sobre que reuneix informació en temps real de més de 4.000 fonts, incloses ciutadans, comunitats, governs i el sector privat. La plataforma abastaentre les quals moltes de Catalunya.El seuEs pot buscar una localitat a través del mapa o amb un cercador. Els resultats de cada població surten en colors segons el grau de qualitat de l’aire: bo (verd), moderat (groc), perjudicial per a grups sensibles (taronja), perjudicial (vermell), molt perjudicial (lila) i perillós (lila fort). A més, hi apareixen altres indicadors interessants, com el vent o els incendis.Un cop escollit el municipi, si cliqueu a dins, hi apareix desglossades les diverses variables que configuren aquest índex de qualitat de l'aire i la proporció que hi ha en cada moment:(contaminant que surt dels cotxes) i en alguns llocs, nivell d'A sota d'aquestes dades, un altre apunt interessant. La plataforma també fa unde qualitat de l'aire dels propers dies, basant-se en els índexs de contaminació del moment i les previsions meteorològiques.Les xifres són molt canviants i poden variar en minuts. Per exemple, aquest matíestaven en la fase de risc “perjudicial per a la gent sensible” i unes hores més tard han passat a “moderat”. També en una mateixa localitat com Barcelona es poden donar valors molt diferents entre punts com el Poblenou o el barri de Gràcia.El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient, ONU-Hábitat i la companyia suïssa de tecnologiavan llençar fa un parell d’anys la plataforma, amb la intenció de mantenir-se com el banc de dades de qualitat de l’aire més important del món.La plataforma es basa en la tecnologia d’IQAir per agregar, validar i calibrar dades sobre qualitat de l’aire que fins llavors estaven restringits a webs o aplicacions privades i que no es compartien públicament. La iniciativa té com a objectiu ajudar les ciutats a desenvolupar plans que puguinincloses intervencions en transport públic i gestió de residus.

