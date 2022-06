És saludable comprar fruita tallada?

Cada cop és més habitual trobar als supermercats i fruiteriesÉs recurrent, sobretot, a, ja que és l'època de les fruites més grans, com elo la, tot i que també es poden trobar mitgesLa fruita sencera, de normal, no es troba en neveres, sinó que està exposada aI, les meitats o trossos embolicats amb film transparent, també. Això pot ser problemàtic, ja que la fruita, un cop tallada, presenta un: quan es manipula per tallar-la, la part comestible -fins llavors protegida per la pell- queda exposada a agents externs i a l'aire.L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) ha elaborat un informe en què es conclou que unade les fruites és fonamental per garantir la seguretat alimentària dels productes. I, de fet, cada fruita té unes condicions de conservació, però més o menys es basen en uns criteris generals.Així, l'AESAN explica que, ja que hi ha més risc de creixement de microorganismes patògens. Una altra característica a tenir en compte és l'acidesa la fruita, així com el punt de maduració:D'altra banda, l'agència informa que la fruita en meitats només es pot mantenir a-és a dir, sense que superi els 25 graus-. Més enllà d'aquest límit, les peces de fruita s'exposen a un risc microbiològic significatiu. També és important que el lloc estiguia més dequan es compra.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor