El Síndic de Greuges demana modificar les proves d’accés a bombers i policies per no excloure'n les dones

Diferències a les proves físiques

Reserva de places i altres peticions

El, ha demanat aquest dimarts alque modifiqui les proves d’accés alsi alsperquè, segons ell, les actuals exclouen les dones. Ribó ha argumentat que les dones treuen millor nota que els homes en totes les proves d’accés menys en les físiques. Segons la sindicatura, això es deu al fet que són proves de resistència vinculades a la masculinitat i considera que se n’haurien d’incorporar algunes de flexibilitat o de coordinació que beneficiarien les dones. Ribó ha assenyalat que “seria un error” pensar que la força física és el que dona autoritat als cossos, i ha denunciat que les dones només són un 2% dels Bombers, un 15% dels policies locals i un 21% dels Mossos.“El que demanem és un canvi cultural”, ha dit Ribó a l’inici de la presentació de l’sobre les dificultats d’accés de les dones als cossos policials i de bombers que ha tingut lloc aquest dimarts a la seu del Síndic. Qui ha exposat la situació ha estat l’adjunt al Síndic,, que ha reconegut que la situació de les dones als cossos policials i als bombers ha millorat, però ha afegit que “encara hi ha molta feina a fer”. Abans d’entrar en matèria, Saura ha repassat la presència femenina actual als cossos: un 2% als Bombers de la Generalitat, un 15% a les policies locals i un 21% als Mossos.La xifra de dones als Mossos no és dolenta si es compara amb la mitjana europea, que està al 15%, però segons l’adjunt al síndic, l’ambició hauria de ser la que tenen alguns països europeus amb. “És cert que en els últims anys hem millorat. Ja no hi ha impediment formal per a l’accés de les dones, però moltes ho segueixen veient com una professió a la que mai hi podran accedir”, ha afegit l’adjunt.Segons l’informe del Síndic, elaborat per les professores de dret laboral(UB) i(UPF), els grans obstacles per a les dones a l’hora d’accedir a la policia o als bombers són, a més de les proves físiques, uns estereotips socials de la professió molt masculins, una cultura organitzativa masculinitzada i la manca de promoció interna per a les dones, que elimina els incentius de poder fer carrera en el cos. De fet, segones les dades de l’informe, als Mossos d’Esquadra les dones no arriben ni al 10% dels comandaments, tot i que les dones del cos tenen molt millor expedient acadèmic, que, segons la sindicatura, és un dels factors més determinants per accedir a aquestes places.Però Ribó i Saura han insistit en què el gran problema d’accés de les dones a la policia i als bombers són les proves físiques. Als, on les dones només suposen un 2% de la plantilla, les dones guanyen als homes en els tests psicològics amb una diferència de 10 punts percentuals i en els exàmens de conducció, amb una diferència d’1 punt, però perden en les proves físiques per 20 o 30 punts.“A més, no hi ha una correlació entre lesque es demanen amb el que és la feina real. En el cas de la policia, molt clarament perquè la força és l’últim recurs a utilitzar. I en el cas dels Bombers, on la força s’utilitza més, tampoc cal una força sobrehumana. No diem que no hi hagi d’haver proves físiques”, ha puntualitzat Saura.Per a Ribó, “seria un error” pensar que la força física és el factor més determinant per triar un policia o un bomber. “Hi ha molts altresa l’hora d’actuar, com la capacitat de contenció o el diàleg amb la ciutadania”, ha completat.També s’ha queixat la sindicatura dels topalls d’alçada que es mantenen a dia d’avui a les policies locals: pels homes és 1,70, una alçada per sota de laa, i per les dones és 1,60, just la mitjana femenina. “Tot plegat sense que tinguem clar si el requisit d’alçada té algun sentit”, ha afegit Jaume Saura.Per tot plegat, Ribó ha demanat al Govern que elabori un pla o full de ruta per capgirar aquesta situació. “Això vol dir un calendari, un diàleg intens, sessions de treball i programes concrets”, ha detallat. Com a mesura concreta, el Síndic considera que la millor és laque Interior ja ha aplicat a les noves convocatòries.Però Ribó demana més. Vol que esi que sigui un sistema que tingui en consideració les diferències de cada sexe. “Això fa necessari incorporar en tots tres cossos un temari comú en matèria d’igualtat i no-discriminació i sobre violència de gènere, i adequar la tipologia de les proves físiques als requeriments de les funcions i tasques reals”, diu al document que ha fet públic. A més, sol·licita que les dones es puguin examinar quan estan embarassades o en el període de lactància, i que hi hagi paritat en tots els tribunals qualificadors.

