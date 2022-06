"Els polítics han demostrat que no estan preparats per aquest tipus d’emergències"

Platja de Santa Margarida de Roses. Foto: Gemma Tubert

col·legiat des de fa 33 anys, que gestiona uns 100 habitatges en mode de lloguer turístic. La majoria estan situats a(Alt Empordà). També és president de l’Associació de comerciants de Santa Margarida, barri de la localitat.La convivència amb la Covid en elno ha estat senzilla. En Ricardo ens ho explica, amb una mirada de llarg abast que li dona la seva experiència a la Costa Brava.- La nostra manera de treball se situa entre el tradicional i la modernitat. El tracte amb el client és directe, amb una relació molt propera i amistosa. La proximitat ens dona fidelitat. Però també ens hem hagut d’adaptar a les noves formes d’entrar en el mercat de lloguer turístic. I ens ha costat temps i diners!- Després de tants anys, hem aconseguit fidelitzar i ampliar la nostra clientela directa. També haig de dir que treballem amb portals habituals com Booking, que ajuden a omplir els forats lliures d’algunes setmanes complicades de llogar.- Els preus de lloguer turístic amb tots els serveis inclosos (neteja, roba de llit...) són variats i depenen de l’època. Van dels 250 als 700 euros a la setmana.- Els preus s’han mantingut. La guerra a Ucraïna ens ha enganxat com la pandèmia, al començament de la temporada. Haurem de respectar els preus aquest any però el proper haurem d’aplicar les pujades que estem assumint amb la crisi.-No. També venem habitatges de segona residència.- Els preus es mouen entre 100.000 i 200.000 euros el pis, si estan situats a segona línia de mar. El preu es dispara un 40% quan està a primera línia.- Un 70% dels nostres clients són francesos, un 20% alemanys, un 10% belgues, pocs anglesos i als nacionals només se’ls veu el cap de setmana.- Ens beneficia molt ser la primera població de la frontera. Roses es francesa, per la quantitat de propietats que tenen a les urbanitzacions i al cor de la localitat.Sempre ha estat un atractiu per la gastronomia, el tabac i l’alcohol. Tenim preus atractius amb diferència en comparació als de la costa francesa.- El gran atractiu de Roses són les platges i la badia, la majoria de visitants volen gaudir del mar i el seu entorn. Però també Cadaqués, Figueres, la Jonquera, Barcelona i Girona atrauen els nostres clients. I el parc aquàtic, el túnel del vent, el kàrting, excursions o lloguer de vaixells. Des dels anys 70, Roses és un referent dels esports aquàtics.- La pandèmia va arribar el mes de març, en un mal moment. Ens va enganxar a tots a punt de rebre els primers turistes i amb les reserves al mínim.Hem sobreviscut gràcies als crèdits, algun estalvi i amics, que han confiant en nosaltres per donar-nos ajuda financera a llarg termini.- Les administracions ha aportat molt poc. Els polítics han demostrat que no estan preparats per aquest tipus d’emergències. La pandèmia ens ha deixat ràbia i un mal gust de boca.- Amb més endeutament i poc marge per invertir en modernitzar les nostres empreses. Han estat dos anys perduts que ningú va saber aprofitar per invertir en infraestructures per al turisme. Portem retard en comparació amb altres països veïns que es van ajustant a l’època i que ens porten avantatge en temes com la qualitat i la mobilitat.- Encara no hem fet canvis en la gestió, no és el moment. Ens hem de recuperar i veure quines són les tendències en el turisme. Les tendències canvien contínuament i nosaltres també.El que sí ha quedat clar és que no som els millors per innovar i, per tant, s’ha d’arriscar, invertint en qualitat i serveis.- Estem tornant a les mateixes xifres que el 2019, però hem d’esperar per fer una valoració. Un dels punts negatius és l’avançament de les vacances de les escoles i instituts de Catalunya el mes de setembre. Això afectarà les vacances de milers de famílies. Crec que s’han equivocat, moltes famílies catalanes aprofitaven la primera quinzena de setembre per viatjar.- Després de dues temporades atípiques, estem a l’espera del que arribarà en els propers anys. El tancament de fronteres al Marroc ens va salvar les dues últimes temporades. Ara haurem de veure en quina direcció i en quina forma canvia el turisme.- Els preus, serà el primer que ens afectarà. Depenem d’un turisme de poder adquisitiu baix i no sabem com respondrà.- Roses està preparada per rebre milers de turistes, les infraestructures són correctes. Potser no s’han sabut fer canvis en aspectes de la mobilitat com els patinets o les bicicletes, tal com ja s’ha activat a grans ciutats com Barcelona o Madrid.Però també està clar que el mes d’agost cap lloc turístic com Roses pot complir les expectatives de les famílies que la visiten.- Sí. Els veïns estan acostumats des de fa més de cinc dècades a participar de manera estreta amb el poble per a què pugui oferir el millor servei als seus visitants.El gran problema de Roses és el top manta, que ja porta 15 anys al Passeig Marítim, va en augment i dona una imatge pèssima d’una de les millors platges de la localitat. A dia d’avui, l’Ajuntament no dona solucions i la Generalitat promet i no compleix.

