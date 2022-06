L'última derivada de l'1-O: Roger Español, processat per les càrregues policials

va perdre un ull arran de lesde l'. Cinc anys després dels fets, elha acordat processar quatre agents de la policia espanyola per un delicte de, però també ha processat el mateix Español per un delicte d'. Els incidents van tenir lloc al carrer Sardenya de Barcelona, a l'escola Ramon Llull. La interlocutòria de processament encara es pot recórrer. Aquesta és una de les peces obertes per les càrregues de l'1-O a Barcelona.El jutge acorda el processament delque va disparar la pilota de goma que va provocar la lesió a l'ull d'Espanyol; el, màxim responsable de l'actuació policial en qüestió i que va autoritzar l'ús de pilotes de goma; i els policiesper colpejar persones assegudes al terra. Alhora, també processa l'activista Roger Espanyol per atemptat contra l'agent de l'autoritat.La interlocutòria, de 12 pàgines, conclou que hi ha indicis per processar Roger Español escometre contra els agents de la policia espanyola que volien impedir el referèndum al carrer Sardenya i(sense provocar lesions). Alhora, el jutge també veu indicis per processar quatre agents de la policia espanyola que aquell dia es trobaven actuant en aquella zona de la ciutat.Es tracta de l'escopeter que va disparar la pilota de goma -prohibides a Catalunya- que va causar la lesió a Español i que va suposar un incompliment de les ordres sobre l'ús de material antiavalots. També el policia responsable de l'actuació policial, que va ser el primer enles persones assegudes a terra i va ordenar disparar. El jutge també veu indicis de delicte contra dos policies més: per colpejar persones assegudes a terra incomplint elsDes d'Irídia, el portaveuha valorat positivament el processament de l'escopeter que va provocar la lesió d'Español i el comandament que va donar l'ordre de disparar bales de goma. També ha criticat que els comandaments que estaven també sobre el terreny no hagin estat processats. "Sorprèn que no s'hagi esperat a la resolució de les diligències de prova", ha dit Berrio. De tota manera, ha dit que és un pas endavant per lluitar contra la impunitat.

