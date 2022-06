La truita perfecta de Karlos Arguiñano gràcies a la regla del «6-3-1»

Truco para que la tortilla de patatas quede jugosa y alta 😎😎😎



¿Cómo conseguir que la tortilla de patatas nos quede alta y jugosa? No os perdáis este sencillo truco para mejorar el resultado de la tortilla. https://t.co/OYalIQZOxJ — Karlos Arguiñano (@karguinano) June 4, 2020

Laés d'aquells plats typical spanish coneguts internacionalment. Tot i la seva popularitat i facilitat per trobar-la en tots els establiments, sovint, genera. La pregunta més sentida:Mentre Dabiz Muñoz aposta per la truita sense ceba, altres cuiners comtenen una truquet per fer la truita perfecta.És la. Tot gira al voltant de les proporcions dels ingredients que el cuiner basc utilitza. Així, perquè quedi una truita ben equilibrada i no estigui seca, l'Arguiñano aposta per sis ous, tres patates i una ceba. "Per aconseguir una truita de patates sucosaja que si té massa patata o es talla en trossos massa grans resultarà més seca", explica el cuiner.Més enllà de les proporcions, el basc dona també dosperquè la truita sigui "alta i sucosa com les de bar". En primer lloc, afegir undesprés de batre els ous, així s'aconsegueix una textura més sucosa. D'altra banda, si es vol una truita més alta i esponjosa es pot afegir un pessic de

