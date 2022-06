Tot el que cal saber sobre la selectivitat del 2022

Dimarts 14 de juny

9 h-10.30 h: Llengua Castellana i Literatura

12 h-13.30 h: Llengua Estrangera

15 h-16.30 h: Anàlisi Musical / Cultura Audiovisual / Electrotècnia / Física / Geografia



Dimecres 15 de juny

9 h-10.30 h: Llengua Catalana i Literatura

12 h-13.30 h: Ciències de la Terra i Medi Ambient / Fonaments de les Arts / Grec / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

15 h-16.30 h: Disseny / Economia de l’Empresa / Literatura Catalana / Química / Tecnologia Industrial



Dijous 16 de juny

9 h-10.30 h: Història

12 h-13.30 h: Dibuix Artístic / Llatí / Matemàtiques

15 h-16.30 h: Biologia / Dibuix Tècnic / Història de l’Art / Història de la Filosofia / Literatura Castellana



Segona setmana de juny i, el tàndem de cada any. Un total des'han matriculat aquest 2022 a les proves d'accés a la universitat (PAU), que recuperen el format prepandèmia i es desenvoluparan en, des d'aquest dimarts i fins dijous. Una característica que es va adoptar el 2020 i es manté enguany és la flexibilització iper part de l'alumne.Les proves d'enguany, a banda, estan marcades per la nova estratègia del Govern per Els exàmens de la selectivitat no seran bilingües , tal com demanava l'Assemblea per una Escola Bilingüe, la mateixa que manté el pols perquè Educació executi el 25% de castellà a les aules. Així, només es facilitaranalsque ho sol·licitin prèviament mitjançant unque hauran d'emplenar abans de començar la primera prova.Les proves d'accés a la universitat enguany recuperen el format prepandèmia i només ocuparan tres dies, després que el 2020 i el 2021 es fessin en quatre dies per evitar les aglomeracions d'estudiants i contagis per la Covid. Comencen dimarts 14 de juny a les nou del matí i acaben el dijous 16 de juny a les 16.30.Sí, com cada any hi haurà convocatòria extraordinària dels exàmens de selectivitat. Es desenvoluparà també en tres dies i serà a principis de setembre, del 6 al 8.Es divideixen en dues fases: la fase general -obligatòria i que consta d'un total de cinc exàmens- i la fase específica -voluntària i que serveix per pujar nota-. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història) i una matèria a escollir entre les matèries comunes d'opció del batxillerat. Així, els estudiants poden escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials. En la fase específica els estudiants es poden examinar de fins a tres assignatures, però només es comptabilitzen els dos millors resultats.Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d'accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%. La nota aconseguida a les dues matèries específiques permet arribar fins als 14 punts.La validesa de la qualificació de la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen al cap de dos anys.Els alumnes estaran distribuïts arreu del territori en una seixantena de poblacions que acolliran un total de 207 tribunals, quasi tots ells en campus universitaris de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL) i Universitat Rovira i Virgili (URV), així com en alguns centres de secundària on habitualment s'han fet PAU d'altres anys.El resultat de les proves es podrà consultar a partir del dimecres 29 de juny. Des d'aquest dia i fins a l'1 de juliol es podran fer sol·licituds de revisió, els resultats de les quals es publicaran a partir del 8 de juliol.

