ERC sosté que ara és «impossible» un nou acord de pressupostos amb el govern espanyol

La polèmica "tancada" de Rufián

El govern espanyol ha activat la maquinària delsjust en el moment en què l'aritmètica al Congrés dels Diputats li trontolla més que mai. ERC ja ha deixat clar que, aquesta vegada, no comptin amb el seu suport. Amb laembarrancada, el malestar per la falta de resposta ali la relació crispada pela Catalunya, els republicans han traslladat als socialistes que, aquesta vegada, ésteixir nou acords d'aquest calibre. Si més no, mentre no compleixin amb els seus compromisos."La confiança amb el govern espanyol ja no hi és i qui no ha complert la seva part ha estat l'Estat", ha diagnosticat la secretària general adjunta d'ERC,, que ha assegurat que és de "sentit comú" descartar en aquests moments noves enteses amb la Moncloa. L'episodi de divendres, quan la ministra de Transports,, va haver de lidiar amb la plantada del Govern a l'anunci del traspàs del Quart Cinturó a la Generalitat , ha estat la cirereta del pastís per a unes relacions que travessen el moment més complicat de la legislatura. Vilalta ha carregat no només contra els incompliments, sinó també contra les "imposicions" d'infraestructures que ERC considera "obsoletes" sense que hi hagi acords signats."S'han acabat els temps de les", ha deixat caure la secretària general adjunta, que també ha preguntat on són "els més de mil milions" que es van prometre a Catalunya i que no han estat invertits. Vilalta ha assegurat que a la seva formació li agradaria que espais com el de la comissió mixta d'infraestructures, que es reuneix divendres, funcionessin, però que és "molt difícil" arribar a acords amb el govern espanyol i "encara més difícil" que, quan s'hi arriba, es compleixin. És per això que, de cara a la trobada, espera explicacions sobre com es revertirà la manca d'inversions iSobre la plantada de divendres a la ministra Sánchez, els republicans insisteixen que és el govern de l'Estatamb incompliments com el de les inversions, que afecten al "dia a dia" de la ciutadania. "On són les execucions, les inversions i els traspassos pendents?, ha insistit. En la línia del comunicat que va emetre el partit divendres , els republicans han refermat el seu rebuig a la proposta del govern espanyol de traspassar la inversió per fer el tram de la B-40 per unir els Vallesos perquè la consideren "obsoleta i caduca".Vilalta ha argumentat que la ministra va venir només a fer-se una foto en base a un acord inexistent ni entre la Generalitat i l'Estat ni dins del mateix Govern. En aquest sentit, ha defensat que les propostes en infraestructures s'acordin amb el territori. "Volem que qualsevol propostaper Madrid iaquí", ha assegurat sobre el suport que des de Junts donen a aquesta obra. L'aposta dels republicans és un pla alternatiu que combini les inversions ferroviàries i millorar la connexió viària d'alguns trams.La cúpula del carrer Calàbria dona per tancada la polèmica que van generar les paraules del seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián , quan va titllar de "tarats" els que l'octubre del 2017 van proclamar la independència. Vilalta ha subratllat que es va produir una rectificació "immediata" i ha tret pit de ser una formació que esmena els seus errors. "Rufián té la confiança de l'organització", ha assegurat en la mateixa línia que ho va fer divendres el líder d'ERC,. Ha afegit que és un "gran actiu" per ser candidat de

