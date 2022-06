Els comuns lamenten que Núria Marín «va preferir protegir els denunciats abans que la ciutadania»

El grup municipal de L'Hospitalet En Comú Podem considera que el, certifica que "va preferir protegir els denunciats abans que a la ciutadania a la qual representa", en elde la ciutat. Així ho ha assenyalat aquest dilluns en un comunicat en motiu dels dos anys des que es van produir les primeres detencions i dies després quetragués a la llum part de les converses recollides en els atestats de la Policia Nacional espanyola.Els comuns actuen com aal cas i s'han oposat a l'contra Marín, a diferència de la Fiscalia , que sí que avala la petició de la també presidenta de la Diputació de Barcelona . La portaveu del grup municipal,, lamenta que, "en la seva doble condició de màxima autoritat de la ciutat i cap de la Guàrdia Urbana, no va recollir la informació del cas que suposadament se li lliuraria, no va posar en coneixement dels òrgans judicials les possibles conductes comeses, ni va adoptar".De fet, tots dos van acabar dimitint i el ministeri fiscal sí que reclama per a cadascun quatre anys i mig de presó en la primera peça separada de la causa, petició que els comuns eleven fins als sis anys . "Com a part del seu deure com a alcaldessde les seves responsabilitats públiques en el moment en què va ser coneixedora dels fets. Li ho vam demanar en reiterades ocasions, ja des de l'inici del cas", insisteix la portaveu de L'Hospitalet En Comú Podem.González també recrimina que el bolcat del mòbil "deixa clar que els exregidors Plaza i Alcázar formarien part del, i que van comptar amb el seu suport", ja que es recullen diversos missatges posteriors a les primeres detencions que així ho certifiquen, mentre que, en canvi, no se'n trooben cap al regidor denunciant,. Sigui com sigui, la peça principal segueix en fase d'instrucció, a l'espera d'una pericial comptable sol·licitada a laper esclarir la gestió dels recursos del Consell Esportiu, en bona mesura provinents de subvencions públiques de l'Ajuntament.Ara bé, la dirigent municipal dels comuns defensa que, "més enllà de les conseqüències penals, que haurà de determinar la jutgessa, el contingut de les converses telefòniques hauria de tenir, ja que confirmen que l'alcaldessa va fer costat als denunciats i no va assumir la seva responsabilitat en ser informada dels fets o quan el mateix Plaza li confirmaria que va fer unai el senyor Alcázar la va signar 'sense saber-ho'". Una conversa entre l'exregidor i Marín inclosa a l'atestat, de fet, inclou l'admissió d'aquesta falsificació documental."Volem arribar al fons d'aquest assumpte caigui qui caigui. Lai recuperar la confiança en les institucions de la ciutat és prioritària per a nosaltres", defensa González, qui ha reclamat en diverses ocasions la dimissió de l'alcaldessa.

