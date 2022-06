Aquests són els cognoms més comuns a Catalunya

L'ha publicat el llistat delsa Catalunya de l'any 2020, i la freqüència en què es troben com a primer i com a segon cognom.El líder indiscutible, amb 169.620 persones que el duen en primer lloc i 174.123 que el duen en segon, és. En segona posició hi ha(119.078 de primer, 121.024 de segon);(114.277 de primer, 118.019);(102.957 de primer, 106.061 de segon) i(102.266 de primer, 103.860 de segon). Els següents són Fernández, Pérez, González, Gómez i Ruiz.La web de l'Idescat inclou un buscador de cognoms que permet saber quantes persones es diuen així de primer o de segon cognom, i també quants n'hi ha a cadascuna de les comarques catalanes.

