La irreverent història d'amor de l’exbisbe de Solsona arriba al teatre

Públic a la porta del teatre esperant entrar Foto: Ramón Estany

La sala té capacitat per 90 espectadors Foto: Ramón Estany

Arribada de l'exorcista Foto: Ramón Estany

Els bisbes, preocupats per la decisió de Xavier Novell Foto: Ramón Estany

Una recreació d'un exorcisme Foto: Ramón Estany

La recreació de l'exorcisme ha estat molt treballada Foto: Ramón Estany

Els actors, saludant al final de l'obra Foto: Ramón Estany

La companyia de teatre solsonina,, dirigida per l’actor, ha posat damunt l’escenari lade l’exbisbe Xavier Novell i la psicòloga i escriptora Sílvia Caballol. L’obra, que porta per títol "" estrenada aquest dissabte al vespre, i amb tant d’que ha esgotat les 6 funcions programades i n’ha calgut afegir una setena, ha despertat una gran expectació.L’argument aprofita l’exorbitatque va generar la notícia de la renúncia del bisbe de Solsona per amor. I, de fet, els actors, a l’inici de l’obra, repeteixen en cantarella les paraules “És molt gros”, una expressió que va córrer per Solsona durant aquelles setmanes i que expressava el fet inèdit que s’estava vivint dins l’Església.Si bé, el bisbe és el protagonista de l’obra, només té un paper actiu al principi, quan en un, s’enamora de l’escriptora. A partir d’aquí, pren l’escenari la jerarquia de l’Església, que, convençuda que el bisbe i l’escriptora estan, maldarà per fer d’una forma entre còmica i irònica, un exorcisme. Però al final, el bé i l’amor triomfen, i, Novell, com un superheroi, fa fora els exorcistes, i es queda al costat de l’estimada i cuidant una bessonada.En declaracions a, Aleix Albareda reconeix que no s'esperaven elque s’ha generat, especialment per l’allau de mitjans que n’han parlat, “em vaig passar tot el dia al telèfon”, comenta. Així, esde les quatre funcions programades inicialment, obligant a la companyia teatral, Lacetània Teatre, a afegir dues funcions més el 24 i 25 de juny al vespre, que també han penjat el cartell de ple en poques hores. Finalment, s’ha incorporat una funció extra,, i aquesta encara té entrades disponibles a la plataforma Entrades Solsonès . El Tatrau és una petita sala adaptable de teatre, amb una capacitat de 90 seients per aquesta obra en concret.Albareda explica que l’obra, s’ha fet en un temps tan ràpid que encaran’estan fent millores i petits canvis. El dia abans de l’estrena, es va fer l’assaig general, amb bona reacció de la gent, amb tots els actors junts alhora per primera vegada.Per l’actor i director del teatre solsoní,. “Potser algú ens dirà que troba a faltar informació del bisbe, però és que en cap moment hem dit que donaríem alguna informació nova. Podria ser, en tot cas, que vingui el mateix Xavier de públic, és una possibilitat”, rebla.I a la sortida, aquest dissabte, els espectadors intercanviaven impressions sobre l’obra. Tots destacaven que, i que s’ho han passat molt bé. És el cas del Jaume, d’Oliana, que s’ha fet un fart de riure, elogiant també el caràcter acollidor de la sala, i la proximitat entre públic i actors. El Toni, d’Olius, també reconeix que és una obra molt enginyosa i divertida.

