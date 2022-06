El «freebirth»: la perillosa moda dels parts a la platja

[VIRAL] Una alemana de nombre Josy Peukert decidió dar a luz en contacto con la naturaleza, alejada de los hospitales y las enfermeras, por lo que dejó su país natal para hacerlo en la orilla del mar nicaragüense. pic.twitter.com/GiOEz0h8JN — PY NETWORK (@py_network) June 6, 2022

La majoria de les experiències de freebirth són negatives

En els darrers dies s'ha fet viral el vídeo d'una dona,, que va donar a llum en una platja de: una nova modalitat de part lliure, sense cap mena d'assistència mèdica, que ha despertat força polèmica.I és que aquest part a l'aire lliure, que quan es va compartir volia dibuixar una experiència mística i bucòlica, és unper a la salut de la mare i del bebè, ja que pot comportar, entre d'altres, com explica el doctora El País. "Tot malament", diu el pediatre especialitzat en neonatologia de l'Hospital Santa Lucía de Cartagena, que apunta que el mar és ple de, i que fins i tot en els parts a l'aigua en entorns hospitalaris poden comportar complicacions.A més, durant la transició del bebè en el seu naixement, de l'entorn controlat i càlid que és l'úter matern a un en què la criatura ha de començar a respirar, elscontrolen la respiració del nounat i el seu to, i és aleshores quan es fan les cures rutinàries pell a pell amb la mare. En el vídeo, com assenyala Fernández, es veu com neix "hipotònic, està flàccid i té una respiració que no és normal, és irregular". En un cas així, doncs, en un entorn hospitalari els metges "intentarien estabilitzar-lo amb un bressol tèrmic, que té una font de calor, reposicionant-li el cap i segurament amb algun tipus de suport respiratori", diu el pediatre.Per altra banda, el doctor diu que caldria comprovar lade l'aigua, tot i que és força segur que serà molt inferior a la de l'úter. Els bebès no són capaços de mantenir la temperatura per sí mateixos, i en una situació així corren el risc d'entrar en hipotèrmia, cosa que afavoreix la(manca d'oxigen) i dificulta la transició de l'úter al nounat.El vídeo de la dona alemanya parint al mar no és l'únic que s'ha fet viral a les xarxes socials: hi ha tot un moviment anomenatque defensa aquesta mena de pràctica, una evolució del part a casa que busca un part "més natural", segons explica Fernández. Però el cert és que, segons l', cada dia moren durant el part més de 800 dones, i en la majoria dels casos es podria haver evitat amb una assistència mèdica adequada.Els parts a casa són segurs, però sempre en circumstàncies molt supervisades, i sempre que estiguin ben integrats dins del. Per exemple a Holanda, quan hi ha un part a casa, a la porta del domicili hi ha un dispositiu d'emergències per traslladar la mare en cas de necessitat.Als Països Baixos també es va fer un estudi per esbrinar les motivacions de les mares per, tot i que això comporti un alt risc. Aquest estudi va concloure que l'experiència no sol ser satisfactòria en la majoria dels casos, i l'elecció d'aquest mètode es devia, majoritàriament, a "experiències negatives prèvies o actuals amb la cura de la maternitat i/o conflicte amb els sanitaris al voltant del pla de part".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor