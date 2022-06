El Primavera Sound continuarà a Barcelona fins al 2027: així és el contracte amb el qual es treballa

L'origen de les tensions

Balanç del Primavera Sound 2022

Elpreveu signar "aquesta setmana" el. Ho han anunciat en roda de premsa els codirectors del Primavera Sound, Gabi Ruiz i Alfonso Lanza, quea la capital catalana. La intenció del Primavera Sound és, com ja passarà el 2023, fer una setmana a Barcelona i l'altra, on s'estrenaran l'any que ve i on, han dit. L'edició del 20è aniversari tanca amb prop deal llarg de dos caps de setmana de festival i unper a la ciutat que xifren enSobre la polèmica oberta amb l'Ajuntament de Barcelona per la continuïtat del festival a la ciutat, Ruiz ha garantit que la seva. "Som un festival de Barcelona", ha resumit. Per això ha celebrat que l'alcaldessa, Ada Colau, els visités i intercedís directament amb ells per intentar solucionar elsque planteja l'organització, que no són econòmics, ha insistit, sinó, ha relatat, per evitar problemes com els que van provocar aglomeracions i cues dijous a la nit a la zona de bars. Ara bé,, ja que per qüestions de calendari de contractació de bandes nord-americanes el Primavera vol que, de totes totes, sigui en dates de juny i no les últimes de maig, com presumiblement ofereix l'Ajuntament. Tanmateix, Gabi Ruiz ha assegurat que fins i tot si no se'ls concedeix aquesta petició, ha assumit el compromís de mantenir el festival a Barcelona igualment.Ruiz també ha rebel·lat, al qual ha retret que hagi(15.000 persones)que acull tota l'oferta del Primavera Bits, un espai que ocupa el recinte després del Port del Fòrum, ja a Sant Adrià. Els organitzadors també han denunciat que el consistori no ha posat cap facilitat per treballar a l'organització, i han arribat a dir quede nivell 4. D'altra banda, el codirector ha implorat que la interlocució del festival amb les diverses administracions i gestors dels espais que ocupa se simplifiqui.En qualsevol cas, Ruiz ha donat gairebé per fet que pròximament se signarà un acord perquè el Primavera continuï a Barcelona fins al 2027, en la versió d'un sol cap de setmana que es feia fins a enguany, i amb el segon cap de setmana a Madrid a partir de l'any 2023., ha mantingut Ruiz preguntat per si no hi haurà més edicions dobles a Barcelona. El codirectori ha agraït que Madrid els hagi rebut "amb els braços oberts". La seva intenció és doncs quedar-se a Madrid, concretament a, més enllà de l'any vinent.Aquest canvi podria suposar que el, que ha portat concerts a diverses sales barcelonines durant la setmana, s'acabi, on l'organització. Ruiz ha conclòs que "la nostra voluntat és anar a Madrid i quedar-nos-hi".A més a més, la roda de premsa ha servit per fer balanç de l'edició del 2022, la del, que han tancat amb prop de 500.000 assistents al llarg de les dues setmanes de festival i un impacte econòmic per a la ciutat que xifren en 349 milions d'euros. ", ha assegurat Lanza. Segons ha explicat, el primer cap de setmana va albergar unes 220.000 persones i el segon n'ha reunit 240.000.Quant al desenvolupament del festival, els organitzadors han dit que en general ha sigut exitosa, però han reconegut problemes en la jornada inicial al Parc del Fòrum. Han atribuït les llargues cues en barres i lavabos al fet quea la tarda. També, de nou, al fet de no haver disposat de prou temps per al muntatge del festival.Finalment, els organitzadors del Primavera també estan satisfets amb la programació de Primavera a la Ciutat, que s'ha desplegat entre els dos caps de setmana al Fòrum. Han lamentat les moltes cues registrades pels abonats per accedir a les sales, però han dit que. En tot cas, el problema es podria traslladar a Madrid si, com han apuntat, en celebrar-s'hi el segon cap de setmana de festival a partir de l'any vinent, el programa de sales es trasllada també allà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor