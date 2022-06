Moren dues persones en saltar d'un pont de 30 metres a l'AP-7 per fugir dels Mossos

en saltar d'un, a l'alçada de Sant Julià de Ramis (Gironès), quan. Els fets han transcorregut aquesta matinada de diumenge, al voltant de les 3:00, al quilòmetre 52,5 de la via. Minuts abans, una patrulla del cos català havia identificat una furgoneta que circulava a poca velocitat per l'àrea de servei del Gironès. Després de fer unes comprovacions, els Mossos van comprovar queEn el moment en què els dos ocupants de la furgoneta s'han vist descoberts, han iniciat unaque ha acabat en un pont de gran alçada que salva el riu Terri. Els dos homes han deixat el vehicle a la banda dreta i han saltat per l'esquerra, en una zona de poca visibilitat.i els agents han localitzat els seussense vida,. La policia catalana ha obert una investigació dels fets, però sospiten que les víctimes podrien ser lladres dedicats a robar mercaderies a les àrees de servei de l'AP-7.a la zona, en sentit nord, a conseqüència del succés, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).

