Antònia Font consuma el seu retorn al Primavera Sound

Quatre parades anunciades fins ara

I finalment ha arribat el dia. Llargament esperat, el retorn dels mallorquinss'ha consumat aquest dissabte al Parc del Fòrum en la darrera jornada del maratoniàLa banda dei companyia ha comparegut -encara amb llum de dia però en un dels dos escenaris reis del festival- davant un públic nombrós que els ha enyorat durant els últims vuit anys. No és un retrobament del tot nostàlgic, perquè Antònia Font van decidir que la reunió havia d'anar acompanyada d'un nou disc, "Un minut estroboscòpica" (Primavera Labels), algunes cançons del qual han sonat avui. Tot i així el protagonisme ha estat pel repertori de clàssics de la banda, que s'ha confessat "emocionada" dalt de l'escenari.Les cançons d'"Un minut estrobosòpica" han aparegut disseminades entre una quinzena de vells èxits d'Antònia Font, tals comL'històric primer concert de retorn dels mallorquins ha estat potser més breu del que molts haurien volgut per les exigències horàries pròpies d'un festival. En un dels dos escenaris de la gran esplanada del Primavera, Antònia Font i elhan disposat de poc més d'una hora gaudir mútuament del retrobament. L'afluència de gent per veure el grup mallorquí a les set de la tarda ha estat notable, i també entregat a corejar les cançons i gaudir de l'esdeveniment.El grup liderat per Pau Debon s'ha concentrat en la música, i no ha estat excessivament comunicatiu, excepció dels darrers compassos en què el cantant ha confessat com d'"" estaven per tornar a actuar plegats i davant de tanta gent, tants anys després.Passat i present del grup han congeniat bé en directe. En realitat, el nou disc recupera les essències de la banda, amb el seu particular univers còsmic, oníric i existencialista de les lletres de Joan Miquel Oliver. I, musicalment, l'àlbum tampoc pretén innovar ni experimentar, com sí que havia passat en canvi en l'últim llarga durada abans de la separació (, 2012).La d'aquest dissabte al Primavera Sound ha estat la primera de les quatre actuacions de retrobament anunciades fins avui. El seguiran properament Inca, València i el Palau Sant Jordi de Barcelona, l'últim dels anunciats, el 15 d'octubre. L'any que ve preveuen sumar-hi sis concerts més, encara sense data.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor