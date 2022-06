Gairebé 200 esportistes pugen els 2.180 esglaons solidaris de la Vertical Montserrat

Aquest dissabte s'ha celebrat la IV, la cursa vertical més exigent de l'Estat, inclosa dins el circuit internacional, en la qual els prop de 200 participants han pujat elsque separen l'estació inferior delde Montserrat de l'estació superior delde(FGC) superant els 388 metres de desnivell.Els guanyadors en la categoria Open han estatamb 13'05" iamb 15'32". El millor temps aconseguit en la categoria Bombers ha estat pel guanyador de la categoria absolutade Bombers de la Generalitat (parc) amb un temps de 19'16". Enguany s'ha encetat el premi per la millor bombera que amb un temps de 28'35" ha guanyatde Bombers de la Generalitat (parc). En la categoria Inclusiva, han participat set esportistes, fentamb una marca de 21'05" la millor marca en la visual i enamb 19'02" en la física. En la visual femenina,, ha fet un temps de 21'01".El conseller d'Interior,, hi ha assistit, juntament amb l'alcalde de Collbató,; el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments,; el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat,; la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat,; el director de l'Obra Social Sant Joan de Déu,, i el cap de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud,, entre d'altres.Aquesta edició ha presentat dues novetats. Per una banda, la retransmissió en directe que ha fetper les televisions locals d'arreu de Catalunya. També s'ha pogut veure a la plaça del Monestir on s'ha instal·lat una pantalla gegant. I, per altra banda, la participació de tres bomberes per primera vegada i la participació de l'estadounidencaque, amb 77 anys és l'esportista de més edat que ha aconseguit pujar els 2.180 esglaons.També ha suposat un rècord en la categoria més solidària. 17 entitats han participat en la modalitaton 34 esportistes, majoritàriament en parella mixta, han fet la cursa en nom d'una empresa, club o escola que ha recaptat prèviament 500 euros.La categoria inclusiva es consolida amb la participació de set esportistes amb discapacitats físiques, intel·lectuals, auditives o visuals. Entre les que destaquen l'atleta paralímpica Josefa Benítez, que va participar als jocs de Londres, medalla de plata en la modalitat de Tàndem, Rio i Tokio i el multiesportista amputatCreada l'any 2017 peri organitzada conjuntament amb l', la Vertical Montserrat s'emmarca dins el projecte Bombers amb Causa. Compta amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, l'Abadia de Montserrat i el Patronat de la Muntanya de Montserrat i la col·laboració, entre altres, de Creu Roja de Catalunya i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Els objectius de la prova són clarament solidaris: aconseguir fons per finançar projectes de recerca en malalties infantils i programes socials d'atenció a la infància en risc d'exclusió ateses en els diversos centres de Sant Joan de Déu i fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat a través de l'esport.L'ambaixadora de la Vertical Montserrat de 2022 ha estat l'atleta professional de curses de llarga distància, bombera professional de la Generalitat i mare de dos fills,

